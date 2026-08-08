2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测
分析与预测

2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测

8 八月 2026, 12:36
Sergey Ershov
Sergey Ershov
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上周确认了我们此前提到的主要风险在各大央行利率决议之后美元仍然承压DXY指数未能重新回到100.00上方。美国主要就业报告增加了市场对经济强度的担忧，也支持了对美联储政策转向更温和的预期。因此，美元需求仍然有限，EUR/USD继续保持买方优势，bitcoin获得温和支撑，而黄金成为市场情绪变化的最大受益者。相比之下，油价在7月上涨之后继续失去动能，因为地缘政治溢价已不再提供同样强的支撑。

💶 EUR/USD

此前EUR/USD的温和看涨情景总体得到验证。该货币对周初在1.1530附近，周末收于略低于1.1560的位置。涨幅并不强，但DXY指数未能回到100.00上方，这让欧元继续保持优势。最近支撑位在1.1480-1.1500，之后是1.1390-1.14001.1350-1.1360。阻力位在1.1560-1.1580，之后是1.16201.1685-1.1700。只要EUR/USD保持在1.1480上方，情景仍然温和看涨，但如果要出现新的上涨动力，市场需要看到美国通胀或消费数据走弱。

🟠 bitcoin (BTC/USD)

BTC/USD本周小幅上涨：从63,000区域升至周内高点65,350，并在64,930附近结束本阶段交易。美元走弱可能给bitcoin带来支撑，但技术面仍然受限。价格接近此前65,350-65,570阻力区，但未能站稳其上方。支撑位在63,700，之后是62,150-62,63061,255-61,57560,300-60,68057,700-59,000。阻力位在65,350-65,570，之后是67,000-67,26570,000。只要BTC/USD保持在67,000下方，市场仍然是横盘走势。不过，价格升至65,350且周收于64,930附近，说明此前的偏空倾向已经明显减弱。如果价格站稳65,350-65,570上方，可能再次测试67,000-67,265区域。

🛢 Brent原油

Brent势转弱。85日星期三，价格跌至77.70，并在81.50附近结束一周交易。这确认7月的看涨动能已经明显减弱，同时更深回调的风险仍然存在。支撑位在80.65，之后是77.70-78.0075.00-76.0070.25-71.00。阻力位在82.60-84.00，之后是86.00-88.0089.60-90.00。只要Brent保持在84.00下方，情景偏中性至看跌。如果重新回到86.00-88.00上方，买方可能再次增强。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金成为本周最重要的资产。85日，XAU/USD劲上涨，并突破4,1654,200-4,250阻力位。87日星期五，价格升破4,350，最高到4,372虽然价格还没有站稳这一上方区域，但周收于4,342附近，确认市场格局已经明显改变。美国就业数据疲软和美元走弱增强了黄金需求，因为市场开始预期美联储政策会更加温和。最近支撑位在4,300，之后是4,200-4,2504,150-4,165。阻力位在4,350-4,370，之后是4,500-4,550。只要XAU/USD保持在4,200上方，情景仍然看涨，但在如此快速上涨之后，可能出现回调或盘整。

📈 本周重要事件及可能趋势

场焦点将集中在通胀和消费数据上：812美国CPI，即7月消费者价格指数，以及德国CPI813美国PPI，即7月生产者价格指数，以及英国GDP814美国7月零售销售。这些数据可能决定美元是否继续承压、欧元是否获得支撑，以及黄金是否继续上涨。

本周可能趋势：EUR/USD – 1.1480上方温和看涨。BTC/USD – 盘，如价格站稳65,350-65,570上方，走势将改善。Brent – 84.00下方中性偏空。XAU/USD – 4,200上方看涨，但强劲上涨后存在回调风险



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