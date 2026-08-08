2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测

上周确认了我们此前提到的主要风险：在各大央行利率决议之后，美元仍然承压，DXY指数未能重新回到100.00上方。美国主要就业报告增加了市场对经济强度的担忧，也支持了对美联储政策转向更温和的预期。因此，美元需求仍然有限，EUR/USD继续保持买方优势，bitcoin获得温和支撑，而黄金成为市场情绪变化的最大受益者。相比之下，油价在7月上涨之后继续失去动能，因为地缘政治溢价已不再提供同样强的支撑。

💶 EUR/USD

此前对EUR/USD的温和看涨情景总体得到验证。该货币对周初在1.1530附近，周末收于略低于1.1560的位置。涨幅并不强，但DXY指数未能回到100.00上方，这让欧元继续保持优势。最近支撑位在1.1480-1.1500，之后是1.1390-1.1400和1.1350-1.1360。阻力位在1.1560-1.1580，之后是1.1620和1.1685-1.1700。只要EUR/USD保持在1.1480上方，情景仍然温和看涨，但如果要出现新的上涨动力，市场需要看到美国通胀或消费数据走弱。

🟠 bitcoin (BTC/USD)

BTC/USD本周小幅上涨：从63,000区域升至周内高点65,350，并在64,930附近结束本阶段交易。美元走弱可能给bitcoin带来支撑，但技术面仍然受限。价格接近此前65,350-65,570阻力区，但未能站稳其上方。支撑位在63,700，之后是62,150-62,630、61,255-61,575、60,300-60,680和57,700-59,000。阻力位在65,350-65,570，之后是67,000-67,265和70,000。只要BTC/USD保持在67,000下方，市场仍然是横盘走势。不过，价格升至65,350且周收于64,930附近，说明此前的偏空倾向已经明显减弱。如果价格站稳65,350-65,570上方，可能再次测试67,000-67,265区域。

🛢 Brent原油

Brent走势转弱。8月5日星期三，价格跌至77.70，并在81.50附近结束一周交易。这确认7月的看涨动能已经明显减弱，同时更深回调的风险仍然存在。支撑位在80.65，之后是77.70-78.00、75.00-76.00和70.25-71.00。阻力位在82.60-84.00，之后是86.00-88.00和89.60-90.00。只要Brent保持在84.00下方，情景偏中性至看跌。如果重新回到86.00-88.00上方，买方可能再次增强。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金成为本周最重要的资产。8月5日，XAU/USD强劲上涨，并突破4,165和4,200-4,250阻力位。8月7日星期五，价格升破4,350，最高到4,372。虽然价格还没有站稳这一上方区域，但周收于4,342附近，确认市场格局已经明显改变。美国就业数据疲软和美元走弱增强了黄金需求，因为市场开始预期美联储政策会更加温和。最近支撑位在4,300，之后是4,200-4,250和4,150-4,165。阻力位在4,350-4,370，之后是4,500-4,550。只要XAU/USD保持在4,200上方，情景仍然看涨，但在如此快速上涨之后，可能出现回调或盘整。

📈 本周重要事件及可能趋势

市场焦点将集中在通胀和消费数据上：8月12日 – 美国CPI，即7月消费者价格指数，以及德国CPI；8月13日 – 美国PPI，即7月生产者价格指数，以及英国GDP；8月14日 – 美国7月零售销售。这些数据可能决定美元是否继续承压、欧元是否获得支撑，以及黄金是否继续上涨。

本周可能趋势：EUR/USD – 在1.1480上方温和看涨。BTC/USD – 横盘，如价格站稳65,350-65,570上方，走势将改善。Brent – 在84.00下方中性偏空。XAU/USD – 在4,200上方看涨，但强劲上涨后存在回调风险。





