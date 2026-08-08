如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别

如何设置额外的止盈和止损？

通过部分平仓功能可以设置额外的止盈和止损。

启用盈利区域部分平仓功能。 利润区内设置的部分关闭级别列表。 启用亏损区域部分平仓功能。 亏损区内设置的部分平仓水平列表。 从模板加载部分关闭设置。 将部分关闭设置保存至模板。 按下此按鈕可將設定套用至選定的訂單和持倉。 为“部分平仓”创建新级别。 删除“部分平仓”级别。

“部分平仓”功能有三种配置方式：

如何为新订单或新仓位设置“部分平仓”功能

在开立订单或仓位之前，请前往“部分平仓”功能面板。 配置所需的“部分平仓”级别数量 (2, 4) ，并启用“部分平仓”功能 (1, 3) 。 设置部分平仓功能后，开立订单或仓位。未平仓头寸或订单将具有您在开仓前设定的“部分平仓”设置。

此面板上的部分平仓功能设置仅适用于新订单和新仓位。要将此面板上的部分平仓设置更改应用于已开仓的订单和仓位，请点击7按钮（见下文）。

如何设置/编辑当前交易品种现有订单和持仓的部分平仓功能

进入“部分平仓”功能面板。 配置所需的“部分平仓”级别数量 (2, 4) ，并启用“部分平仓”功能 (1, 3) 。 配置完部分平仓设置后，选择要应用这些设置的订单和持仓，然后单击“应用”按钮（ 7 ）。单击按钮 7 后，这些部分平仓设置将应用于当前交易品种上选定的未平仓订单和持仓。

如何设置/编辑特定订单或仓位的“部分平仓”功能

进入订单或仓位设置面板的按钮。 用于设置订单或仓位“部分关闭”的选项卡。 在盈利区域启用“部分平仓”功能。 盈利区域中“部分平仓”水平列表。 启用亏损区“部分平仓”功能。 亏损区域“部分平仓”水平列表。 下载“部分关闭”模板。 将“部分关闭”设置保存至模板。 用于设置“部分收盘”水平的标签。

要编辑或设置“部分关闭”功能：

转到订单管理面板，进入Pc选项卡。 配置所需的部分关闭级别数 (4, 6) ，并启用 (3, 5) 功能。 这些部分平仓设置将应用于当前订单或仓位。



