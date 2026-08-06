购买黄金(XAUUSD)和石油的交易系统/下载现成的EA

具有强烈趋势属性的交易品种对交易者而言极具吸引力。这类资产会走出持续时间很长的趋势，同时天然自带通货膨胀调整。

我接触 XAUUSD 已经有相当长的时间，并在这个品种上取得了一些成绩。在本文中，我想分享一个用于买入黄金和原油的高效形态。 系统的基础是价格行为与通用均线交叉指标 "Moving Average Cross Signal"。 智能交易系统（EA）可以完全免费下载。您对这套交易系统的反馈和意见对我非常重要。欢迎通过私信或在指标页面的评论区与我交流。





要让 EA 正常工作，需要通过 MQL5 市场下载免费指标 "Moving Average Cross Signal" ，并且不要移动它的位置。指标文件必须保存在 "Indicators/Market" 文件夹中。 EA 默认针对黄金（XAUUSD）的 H1（1 小时）周期进行了设置。不过，只要自行选择参数，您也可以在任何品种和周期上使用它。





现在我们已经准备好了所需的一切，下面来介绍入场形态以及 整套交易系统。





形态：刺穿均线



指标必须显示上升趋势。 K 线的开盘价和收盘价都必须高于慢速均线（更准确地说，是指标的第二条线）。 K 线的最低价必须低于该均线。 入场确认——突破该 K 线的最高价。

我们以原油图表为例来看这个形态。它在原油上同样表现出色！









交易系统



形态出现后，我们在形成信号的那根 K 线的最高价处挂一个 BUY STOP 挂单。离场使用止损（STOP LOSS）、止盈（TAKE PROFIT）和追踪止损（TRAILING STOP）。挂单只保留 1 根 K 线（本例中为 1 小时）。当已有持仓时，不再开新仓。

止损设在形态的最低价处。止盈是止损的整数倍。追踪止损按价格的百分比设置。

BUY_TPxSL = 5;

BUY_TrailingStop = -2.0;





结论

1. 典型的趋势跟踪特征。系统的胜率只有 24%，但平均盈利与平均亏损之比达到 6.5 : 1。在这样的盈亏比下，盈亏平衡点位于 13.4% 的胜率——实际胜率因此提供了接近两倍的安全边际。5.96 的期望收益对应 7.40 的平均亏损，相当于每笔交易 +0.8R；对于一套没有任何过滤器、入场也未经优化的系统来说，这个结果相当不错。

2. 风险特征是最大的优势。六年间余额回撤从未超过资金的 1%，净值回撤为 1.09%。两者差距极小：设在形态最低点的紧凑止损不会让持仓在浮亏中"喘息"。利润与最大回撤之比为 16.6，恢复因子为 13.82。

由此可以得出一个实用的结论：在固定手数下，这套系统的风险负载是不足的。约 2.5% 的年化收益之所以看上去平平，正是因为每笔交易的风险只有零点几个百分点。按比例放大手数（或改为按资金百分比计算手数）会让利润和回撤几乎线性地同步放大。但要注意，历史回撤只是一个下限估计：在实盘中请预留 2-3 倍的余量。

3. 统计数据印证了稳定性。余额曲线与线性回归的相关系数为 0.92——增长是均匀的，结果并不依赖某一个特别顺利的时期。Z-Score 为 0.90（63.19%），远低于 95% 的显著性阈值，也就是说相邻交易之间不存在依赖关系——盈利序列和亏损序列是随机分布的。这意味着"连亏 N 笔后跳过信号"这类过滤器毫无意义，而马丁格尔式加仓更是禁忌。

4. 连续亏损是常态，而不是故障。最长连亏为 14 笔（-73.88，即资金的 0.74%），平均连亏为 4 笔。对于胜率 24%、样本量 273 笔的分布来说，最长连亏的期望长度恰好在 15 笔左右，因此观察到的结果完全符合统计规律。这是这套系统最大的心理障碍：并非每个人都能手动执行它，这也正是它被做成 EA 的原因。

5. 只做多是有意为之。全部 273 笔交易都是多单。该形态利用的是资产的结构性属性：黄金和原油内含通胀因素，上涨的时间比下跌更长。镜像的 SELL 形态（自上而下刺穿均线）是存在的，但在这类资产上统计意义更弱——上涨走势绵长，而下跌走势急促短暂。

6. 信号很稀少。六年 273 笔交易，大约每年 45 笔，不到 1% 的 K 线会产生入场。这个形态并不适合"高频"交易。合乎逻辑的发展方向是：在同一个账户上构建由多个趋势性品种（XAUUSD、BRENT、XAGUSD、股指）和多个周期组成的组合——各信号在时间上的相关性很弱，而账户的总体负载依然很低。文章开头的原油图表就是这个形态可迁移性的直接证明。

需要坦诚说明的局限性

测试区间偏有利。 2020-2025 年是黄金持续走牛的阶段。只做多的系统在上涨资产上会获得顺风助力。必须在 2012-2015 年的横盘和下跌阶段进行检验。

2020-2025 年是黄金持续走牛的阶段。只做多的系统在上涨资产上会获得顺风助力。必须在 2012-2015 年的横盘和下跌阶段进行检验。 大额交易的贡献。 最大的一笔盈利交易（259.21）几乎占了全部净利润的 16%。这对趋势跟踪逻辑来说很正常，但也意味着结果分布带有"厚尾"：错过其中几个最好的信号，统计数据就会明显变差。

最大的一笔盈利交易（259.21）几乎占了全部净利润的 16%。这对趋势跟踪逻辑来说很正常，但也意味着结果分布带有"厚尾"：错过其中几个最好的信号，统计数据就会明显变差。 交易成本。 测试是在 98% 的历史质量下完成的。以 BUY STOP 挂单在突破最高价时入场，属于滑点高发区，尤其是黄金在数据公布时刻。经纪商的真实点差和佣金有能力吞掉一部分期望收益，因此在投入实盘之前，请用您自己的交易条件重新回测一遍。

测试是在 98% 的历史质量下完成的。以 BUY STOP 挂单在突破最高价时入场，属于滑点高发区，尤其是黄金在数据公布时刻。经纪商的真实点差和佣金有能力吞掉一部分期望收益，因此在投入实盘之前，请用您自己的交易条件重新回测一遍。 参数没有做拟合。TP = 5×SL 和 -2% 的追踪止损是按一般常识选取的，并未经过优化。从稳健性的角度看这是优点，但也说明改进的潜力尚未被挖掘。

下一步计划

最近的改进方向：从固定手数改为按资金百分比控制风险；加入波动率过滤器（ATR），过滤掉横盘中出现的刺穿；测试镜像的 SELL 形态；以及构建趋势性品种的组合。

EA 完全免费发布且没有任何限制——请在您自己的品种和条件下测试。您的测试结果、意见以及改进建议，欢迎在指标页面的评论区留言或通过私信告诉我。









原油的指标参数









