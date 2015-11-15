黄金有惊无险度过黑色星期五 12月加息仍存X因素

国际现货黄金周五(11月13日)美市盘初尽管继续中幅震荡，但基本在本交易日内守住了1080美元/盎司附近的支撑。13号星期五通常被欧美一些迷信认为是不祥之日，但黄金在经历动荡之后算是平安度过了这一危险期。尽管美联储官员们近期普遍偏向鹰派支持12月加息预期，但周五公布的两项重磅数据，美国PPI生产者物价指数以及美国零售销售均表现一般，并未给黄金空头更多做空黄金的动力。

周四晚间及周五凌晨美联储多达六位美联储官员发表讲话，密集的美联储讲话以及近期大幅攀升的12月加息预期让黄金市场紧张，导致黄金在周四一度跌破7月低位，将五年半低位刷新至1074.11美元/盎司。但美联储官员的言论也并不是一致无条件支持加息。多名官员的讲话中提到了通胀水平，而从周五的数据看，美联储距离通胀达标路程还很遥远。另外之前态度有所软化的美联储鸽派代表埃文斯周四再次表示出鸽派立场，为12月加息增添了新的不稳定因素。

周五中国金市走势继续疲软，市场在国际黄金整体情绪悲观的前提下，国内黄金投资者仍然谨慎保持观望。沪市港市黄金现货价格均出现小幅下滑。

美国两重磅数据让人失望 12月加息未得到进一步支持

在上周五美国非农就业数据表现优异之后，很多看多美元、看空黄金的投资者都希望本周的零售销售数据以及PPI数据能够为市场走势提供进一步支持。但结果周五的两项重磅数据均未达到市场预期。

据周五公布的一份政府报告显示，由于消费者将汽油价格降低所省下的钱存了起来，美国10月零售销售仅录得小幅增长，且不及市场预期。美国民众仍然谨慎消费，进而无助于通胀的回升，这对于希望看到通胀走高的美联储来说，无疑等于被浇了一盆冷水。

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国10月零售销售月率增长0.1%，预期增长0.3%，前值修正为持平。





美国商务部还在今天的报告中指出，由于汽油价格下跌，加油站的收入连续第四个月下滑。

尽管10月份的就业形势达到10个月最佳，并且油价低迷支持家庭预算，但消费者在关键的假日消费旺季临近之际仍显示出一些谨慎。美国十年来首次加息的可能性以及股市的震荡波动，可能限制美国人的购物热情。

据今天的一份政府报告称，美国10月生产者物价指数(PPI)意外下跌，连续两个月走低，主要受到食品和新款轻型卡车成本下降所拖累。

FTN Financial的分析师Sophia Kearney-Lederman在数据公布前表示，全球遭遇通货紧缩压力，美国也无法幸免，仍然预计通胀将处于低迷状态。虽然就业强劲，但是通胀看起来依然疲态尽显，美联储还会坚持在12月升息吗？

美国劳工部(DOL)周五(11月13日)公布的数据显示，美国10月PPI月率下跌0.4%，预期增长0.2%，前值下跌0.5%。





今天的数据还显示，美国10月PPI年率下跌1.6%，创2010年11月以来最大跌幅。

由于全球需求疲软，再加上美元持续走强，大宗商品价格今年以来持续重挫，从而打压了消费品的成本价格。美联储决策者目前正在寻找经济逐渐强劲复苏，同时就业市场改善能够提振通胀反弹的迹象。美国的通胀目标自2012年4月以来一直处于2%的目标位下方。

美联储官员一波集体出动 黄金动荡但未受致命伤

美联储主席耶伦（Janet Yellen）周四（11月12日）的讲话没有涉及货币政策的内容。耶伦上周向国会表示，美国经济表现良好，12月加息具有“现实的可能性”。

纽约联储主席杜德利（Willii amDudley）周四（11月12日）表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。

杜德利也提到了强势美元可能拖累贸易以及全球经济前景的问题。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周四(11月12日)晚间表示，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹。他并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。费希尔表示，推迟加息以抵消美元升值的影响，这样做是适宜的。费希尔指出，通胀率一直远低于目标，强势美元在这方面造成了很大影响。美联储模型显示，美元在2015年有可能将核心通胀率拉低0.25-0.5个百分点。

不过，费希尔再次强调，相信通胀率即将上升。费希尔补充道，“虽然美元升值和外币疲弱产生很大冲击，但美国经济看起来很好地经受住这些考验，尽管这些因素对与国际贸易相关度较高的经济领域影响很大。”

里奇蒙德联储主席，FOMC票委莱克周四表示，近期数据表明通胀并没有永久性地偏离美联储目标，货币政策仍有影响通货膨胀的独特能力。

圣路易斯联储主席，即将在2016年任FOMC票委的布拉德周四称，在某些指标上，美联储已经达到目标，5%的收益率接近充分就业。布拉德称仍倾向于升息，担忧通胀，但利率连续七年保持在零区间低端可能挑战美国货币政策的基本假定。

需要特别提到的是芝加哥联储主席埃文斯，此君在美国10月非农就业报告前一再表示美联储应该在2016年中期加息。埃文斯在10月非农报告后首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”， “将以开放思维去参加FOMC会议”。埃文斯周二（11月10日）在芝加哥大学布斯商学院(Booth School of Business)讨论美国公债问题时表示，期待着美国经济强劲到足以承受美联储升息的时候。

不过，埃文斯在周四又表示，“联储接近但并未完全实现充分就业目标，过早将货币政策正常化的代价高昂；需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%；首次升息后将需评估“许多因素”，因升息将令达到2%通胀目标更加困难。

黄金前景仍飘忽 市场紧张而谨慎 诸多因素互相制衡

周四数位美联储重磅官员都暗示了12月加息的可能性，而另一方面欧洲央行行长德拉基则警告通胀正在转弱，并暗示已经做好扩大宽松的准备。前后两者表明欧美央行的货币政策正在进一步背离中，美元保持强劲，黄金短期承受重重压力。但经过了多位美联储官员讲话以及美国两大重磅数据出炉之后，黄金尽管险象环生，但好歹守住了1080美元附近支撑。市场情绪谨慎但并不盲目悲观，现货黄金价格在周四周五的动荡之后算是平安度过了13号星期五的危险期。





大宗商品隔夜上演“集体跳水”的惨剧，包括铜、黄金和铂金等在内的金属纷纷大跌。全球知名投行高盛(Goldman Sachs)周五(11月13日)在最新的分析中指出，想要拯救金属市场，还得指望中国需求回升。

高盛在报告中表示，“最近矿业近期减产，但这对于金属市场颓势并无帮助。唯有中国金属需求大幅提升，才有可能平衡全球的铜和铝市场。

荷兰国际（ING）商品策略师Hamza Khan表示，“10月非凡的就业报告给黄金施压，因为现在看起来12月加息几乎是一成不变的。”

交易员将关注周五将公布的包括零售销售在内的美国经济数据，评估经济增长的力度。

SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）周四持有量再度下跌1.5吨，自月初以来，该基金持有量跌幅超30吨，为7月以来首次月度下跌。

铂系金属也因ETF基金的持续大量流出而承压。铂金ETF持有量跌至两年低位，而钯金ETF持有量跌至2014年4月以来最低水平。

汇丰银行（HSBC）在报告中指出，“来自ETF基金的流出和其他资产的头寸结清导致铂金跌至七年低点，钯金的境况类似。我们发现铂系金属的工业需求普遍稳定，投资者撤退，我们没有发现生产受抑的早期迹象。”