世界上最大的一次抛售狂潮到来

巴菲特说，美联储第一次加息将打响惊艳世界的一枪，的确是的，随着10月的非农就业新增数据公布，美国12月加息已经铁定，那惊艳的一枪必定在12月打响，从而拉开了世界货币美元的轰轰烈烈的加息周期，同时也让全世界的资本流动开始如旋风般加剧。

接下来世界金融市场会出现抛售狂潮，因为随着QE的回收，同时无风险定价在上升，全世界所有的金融资产都面临价格重估，过去因为全球央行极度宽松的货币政策导致的全球资产泡沫将受到巨大的冲击。

先来看看黄金吧，黄金是一个悲剧，自从脱离了金本位后，黄金日子一年不如一年，还有很多幻想黄金重回货币的人，那是对现代货币体系不了解。因为美联储即将要加息，黄金已经八连跌，已经跌破1100美元，而且还将继续下跌，美元的加息是持久的，因此持有黄金的人未来是极度黑暗和悲观的，这是一种不能产生现金流的金属，货币属性越来越低，持有黄金，就等于否定政府，因此在现代政府体系和金融体系面前，黄金只能是悲剧。因此，接下来黄金将会被疯狂抛售。

再来看看债券市场吧。随着美联储铁定在12月加息，债券市场的价格将会持续下跌，收益率将上升，当前世界上一个最大的泡沫就在债券市场，是因为各个央行不负责任的印刷钞票导致的，而随着美联储的加息到来，这个泡沫会逐渐平息。因此，接下来债券将会被疯狂抛售。

新兴国家的房地产。过去十多年，是新兴国家经济高速发展的十年，同样也是房地产泡沫急剧放大的十多年，大量的热钱进入了新兴国家的房地产，因为这个市场容量够大，而且能用杠杆，因此这个领域最被热钱青睐。随着美联储结束宽松货币政策并加息，热钱不但不会继续流入新兴国家的房地产市场，而且会加快流出，这样一来，会导致新兴国家的房地产市场受到一次漫长的冲击。因此，新兴国家的房地产将会被热钱疯狂抛售。

新兴国家的货币和股票。新兴国家的货币不可避免会贬值，接下来看各个国家的央行的维持本币汇率稳定的能力，这就取决于各个国家的外汇储备的调动能力，一些国家因为外汇储备不多，可能会发生货币危机。至于股票市场，这是一个流动性最好的市场，因此短期的波动将会巨大，要做好心理准备。

过去因为货币的宽松，使得全球资产泡沫加剧，但是随着货币宽松的终结，并伴随着货币的回收及利率的上升，这个游戏正式结束了。基础货币的投放带来杠杆式的膨胀，同样，基础货币的回收并注销，也将带来杠杆式的收缩。

别了，过去的宽松，疯狂抛售的时代来了！