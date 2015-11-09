美元强势原油迎逆风 沙特俄罗斯争夺市场份额

11月6日纽约商业交易所12月交割的原油(44.50, 0.21, 0.47%)期货价格下跌91美分或2%，收于每桶44.29美元，为10月27日以来最低收盘价。全周油价下跌4.9%。美国非农就业数据远超预期推动美元汇率走高、油价下跌。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌56美分或1.2%，收于每桶47.42美元。油价下跌的主要原因是，远好于预期的美国非农就业报告大幅提高了美联储在12月份政策会议上加息的可能性。

11月6日原油市场的主要推动力是美国非农就业报告，这份报告公布后美元汇率大幅上涨，这“对原油市场来说是一种重大的逆风”，投资咨询公司的管理成员塔里克奇萨希尔(Tariq Zahir)说道。西德克萨斯轻质原油和布伦特原油在周五早盘均一度走高，但在非农就业报告公布后转为下跌。该报告显示，10月份美国非农就业人数增加27.1万人，失业率则下降至5%，创下自2008年4月份以来的最低水平。

“加息前景将推动美元汇率上涨。”ClipperData的大宗商品分析师马特史密斯(Matt Smith)在周五的一篇博文中写道。洲际交易所(ICE)的美元指数周五上涨1%以上。以美元计价的大宗商品价格经常都与美元汇率呈现出相反的走向，这是因为在通常情况下，美元汇率上涨会令持有其他货币的投资者买入这些商品的成本变高。

贝克休斯报告称美国活跃原油钻井数量减少，亦未能提振油价。石油服务提供商贝克休斯公司周五发布的报告显示，美国本周活跃石油钻井平台数量下降6座，至572座。包括天然气钻井平台在内，美国活跃钻井平台总数下降4座，至771座。与去年同期相比，钻井平台总数下降1154座，其中石油钻井平台下降996座。

此外，作为世界上最大的原油出口商，沙特阿拉伯国家石油公司周四削减了其对欧洲的官方售价，试图维持它的市场份额。据欧佩克(OPEC )数据，在过去半年里，沙特出口欧洲的石油从其石油出口总量的13%下降至10%。作为欧佩克(OPEC )的实际领导者，沙特生产了世界上超过1/10的石油。而如今，由于竞争对手的涌入，沙特在欧洲市场份额逐渐被挤压。

据《金融时报》，沙特周四下调欧洲市场12月份轻质原油的价格，每桶下降1.3美元，至47.5美元每桶。这是自2009年以来的最低价格。沙特此举意在抢夺俄罗斯在欧洲的客户。沙特过去的重心一直放在美国和亚洲市场，而俄罗斯则是欧洲市场的主要供应国，特别是东欧的前苏联国家。不过，现在格局已经开始变化。

目前，全球原油市场供过于求，油价疲弱，但沙特和俄罗斯都在增加石油产量。尽管此前有消息称，俄罗斯正在就全球石油供应过剩问题与石油输出国组织(OPEC)展开对话，但目前来看，双方的石油大战打得不可开交，联合减产的可能性极低。不过，分析师称，鉴于所有的石油生产国都在抢夺客户，应谨慎而不夸大俄罗斯与沙特之间的石油之战。总体而言，沙特对欧洲的石油出口在下降。

全球石油市场上每天至少有100万桶石油供应过剩。去年，OPEC决定不惜降低油价以抢占市场份额，目的是将高成本的石油供应商挤出市场。因此，沙特、伊拉克及其他石油生产国竞相提高石油产量。石油供应过剩更为严重。