大宗商品遭遇凛冽寒冬商品货币齐跳水 春天到底还有多远？

以原油和铁矿石为首的大宗商品的暴跌引发了市场广泛关注。OPEC的不作为、美国今年受厄尔尼诺现象影响迎来寒冬以及新兴市场经济放缓等因素令大宗商品供过于求的现状雪上加霜，美国WTI原油在跌破40关口之后继续跌跌不休，周二(12月8日)延续先前跌势一路跌至2009年2月以来新低36.70美元/桶，铁矿石价格则下跌2.6%至2009年5月数据以来的纪录最低39.06美元/干吨。商品货币纷纷遭殃，英镑/美元日内跌势迅猛，汇价跌破1.50关口，刷新三日低位至1.5946；美元/加元则继续冲高至1.3619，创2004年6月以来最高水平；澳元/美元亦加速下跌，并刷新一周低位至0.7185。避险货币欧元和日元则趁机反弹至两日高位。

原油与铁矿石奏响下跌二重奏 大宗商品何时盼来转机？

继上个交易日跌破40美元/桶关口之后，国际油价的跌势就犹如“滔滔江水，连绵不绝”。周二接近美市盘初，美国原油期货扩大跌幅，油价跌破37美元/桶，刷新自2009年初以来新低。

美国原油期货昨日跌破40关口之后油价跌势就一发不可收拾。日内美国原油期货扩大跌幅，油价一度跌破37美元/桶，最低触及36.64美元/桶，刷新自2009年初以来新低。自维也纳会议，油价已经跌去了15%。同时，布伦特原油期货价格也一度跌破40美元/桶，最低触及39.81美元/桶，创2009年2月以来的新低。但日内北美盘中，WTI 1月原油期货短线上涨2.47%，刷新日高至38.58美元/桶，一改日内稍早高达2%的跌幅，并显著脱离日低36.65美元/桶；ICE布伦特1月原油期货短线上涨约2%，刷新时段高位至41.45美元/桶。

北美盘中美国WTI和布伦特原油价格“从黑暗中归来”（由跌转升），可能是因为市场失去平衡和恐慌的一种症状表现，并无特别的基本面消息支撑。

在OPEC(石油输出国组织)维也纳会议过后，原油的基本面充斥着一系列负面因素：沙特铁了心不减产、产能过剩持续，新兴市场经济放缓等等。

上周五的OPEC维也纳会议最终决定维持产量不变，这让市场感到失望。随后，国际油价就开启了一轮断崖式大跌。

摩根士丹利日内表示，原油供应过剩的担忧将在明年继续笼罩市场，OPEC明年原油产量或将进一步增加；一旦伊朗制裁取消，该国原油出口量必将增加；预计伊朗到明年3月份原油产量将增加40万桶/日，到明年6月份将在此基础上再增加20万桶/日。

OPEC会议显然是最大的“导火索”，但另一“帮凶”--厄尔尼诺现象的拖累影响也不容忽视。市场分析人士指出，除了OPEC产量阴云和供应过剩等因素之外，厄尔尼诺现象也加重了原油的“苦难”。

花旗集团(Citi)能源分析师Eric Lee表示，“OPEC是‘罪魁祸首’，但是厄尔尼诺现象引发的气候变化也对油价产生了负面影响。厄尔尼诺带来了暖冬，让美国取暖用油，馏分油和柴油的需求受到影响。”

气象数据显示，美国12月气温仍将保持在一个较为温暖的状态，甚至可能会迎来一个创纪录的暖冬。

美国气温数据

“未来10天，美国仍将处于温和的气候中，4万亿立方英尺的天然气存储将原地待命。同时，炼油厂利用率慢慢回升到了95%，这将让市场的供应显得更加拥挤。”

有市场分析人士就指出，现在的问题是，美国的天气是否转冷，如果气候转冷，这将足以消化一些冬季燃料的高库存。

铁矿石价格走势亦不容乐观。周一，在青岛港交付的品位62%的铁矿石价格下跌2.4%，至每干吨39.06美元，创Metal Bulletin汇总的追溯至2009年5月数据以来的纪录最低。

数据显示，自2011年触及191.70的高位之后，铁矿石价格至今已经跌去了80%，其中今年已累计跌去45%，恐难逃连续第三年的跌势。

市场分析人士指出，全球几大矿业巨头的低成本供应增加，同时中国需求放缓，这加剧了铁矿石市场的供应过剩局面。

铁矿石暴跌！原油重挫！大宗商品昨日又遭遇了难堪的一幕。当投资者将回暖的希望放到2016年，却引来市场人士“泼冷水”。分析人士指出，技术图形暗示大宗商品明年形势恐更为严峻。

自1970年代以来就一直追踪大宗商品周期的United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmermann说：“行情恐怕会更坏。”

历经金融危机以来最糟的动荡后，大宗商品多头希望新的一年能够迎来转机，但是起源于经济大萧条年代的艾略特波浪理论却发出令人失望的信号。

Zimmermann表示，彭博大宗商品指数即使跌到16年低点，投资人还是必须再等一年才会有反弹行情。

他说道：“长期的艾略特波浪分析显示，指数可能从现在位置腰斩逾五成，然后才会展开反弹。”

按照艾略特波浪理论，大宗商品价格会有五个推动浪，接着是三个修正浪，形成一个週期。指数上升浪在2008年创下纪录高点后结束，然后展开A-B-C下跌型态，于2009年跌到六年低点。Zimmermann说，如果指数跌破74.65，“最坏情况”下看39。

“彭博大宗商品指数若跌破75，情况会变得更糟，”Zimmermann指出。“我会跟大家说准备好下破39。”

大宗商品指数走势

麦格理银行(Macquarie Group)近期发布2016年市场展望报告，对即将到来的2016年做出悲观预测。该行称，2016年全球经济将继续找不到引擎，贸易萎靡，美元短缺，市场波动，贸易商、大宗商品生产商将异常艰难。

不过，市场中也有相对较为缓和的看法。全球知名投行花旗(Citi)就在最新的分析中指出，预计大宗商品将会在明年下半年走强，多头投资者或需耐心等待。

对于国际油价，花旗仍保持谨慎的看法。花旗重申预期布伦特原油到2016年底将回升至60美元/桶水平附近，但同时指出该预期有严重下滑的风险。

德国商业银行(Commerzbank)预计，油价在明年下半年可能会大幅反弹。该行预计2016年WTI原油均价53美元/桶，布伦特原油56美元/桶；2017年WTI原油63美元/桶，布伦特原油66美元/桶。

原油衍生品交易员周二表示，虽然多数交易员已经准备好油价将在未来数月内继续下跌，但只有少数人认为高盛(Goldman Sachs)预测20美元/桶的价格即将到来。

期权市场数据显示，投资者押注美国WTI原油价格将于2016年上半年跌近35美元/桶，不过多数人依然相信油价不会出现比这更大的跌幅。

高盛曾预测道，受累于全球供应过剩问题，油价将在未来某一天跌至20美元/桶附近。据悉，原油价格自上世纪90年代以来再没跌进过该价格区间，而期权市场情况也反映出只有少数人相信这一可能将会在明年实现。

美国WTI原油期货期权交易情况显示，油价于明年上半年在35美元关口将受到强力支撑，当前2016年上半年行权价为35美元/桶的美国WTI原油买入或卖出期权总仓位达到9100万桶，相当于全球一天的原油需求量，而行权价为20美元/桶的期权总仓位仅为1600万桶。

PVM Oil Associates分析师Tamas Varga称：“油价依然保持看空。如果说油价会出现反弹，那也将发生在明年下半年。”

此外，受油市波动加剧影响，交易员正买入大量期权来对冲油价暴跌的风险。不过明年3月份到期期货合约的波动性并未出现显著变化，暗示当前的价格波动或已在之前就已被市场计价在内。

Mobius Risk Group研究和分析部门副总裁John Saucer表示，如果投资者担心油价将会出现暴跌，明年3月、6月或12月的到期期权仓位应该会显著上升，“不过这些现象并未发生”。

本周油价走势还需要关注本周美国原油库存的表现。本周四(12月10日)，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布上周EIA原油库存变化，之前该数据已经连续三周出现上涨，如果本周数据意外滑落，或将缓和油价的跌势。

大宗商品迎来寒冬 商品货币其遭殃避险欧元日元趁机反弹

因日内市场风险偏好再度受到抑制，美元指数暂时结束了为期两日的上行修正态势，刷新日内低位至98.42。由于美元再度走软，加上原油崩盘式下跌，非美货币则出现两级分化格局。

美元指数日线图

具体来看，因美国股市进一步扩大跌幅，现下跌约1.2%，风险偏好的下降令美元涨势受限。

意大利裕信银行分析师Vasileios Gkionakis指出，尽管美联储可能在下周会议上决定加息，但投资者做多美元的兴趣正在减弱。11月强劲的就业数据巩固了美联储将加息的预期，但自那以来美元兑多数G10国家货币普遍下跌，这是投资者意识到了美元被高估的程度，因而开始削减美元多头头寸。这种操作预料在2016年持续，但速度将是缓慢的。

受原油与铁矿石价格暴跌影响，商品货币和石油货币纷纷遭殃。其中，英镑/美元日内跌势迅猛，汇价跌破1.50关口，刷新三日低位至1.5946。美元/加元则继续冲高至1.3619，创2004年6月以来最高水平。澳元/美元亦加速下跌，并刷新一周低位至0.7185。

美元/加元日线图

相反，欧元/美元因风险情绪恶化再度反弹，汇价收复昨日跌势，并刷新两日高位至1.0898。同样的，美元/日元日内则大幅回落走低，刷新两日低位至122.75。

欧元/美元日线图

此外，日内公布的欧元区三季度GDP终值亦令欧元受到提振。据周二的一份政府报告称，欧元区三季度经济增长得益于私人消费和政府支出，而出口则受到全球贸易放缓的拖累。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区第三季经济季率增长0.3%，确认了11月13日公布的初值。第二季的季率增速为0.4%。

欧元区GDP季率走势图

就在不到一周之前，欧洲央行把一项主要利率降低至纪录低点，并把资产购买计划扩大至至少1.5万亿欧元（1.6万亿美元），以刺激疲弱的经济复苏，并推动通胀率升向2%的目标。

欧盟统计局在今天的报告中称，欧元区内消费得益于油价下跌，不过出口因新兴市场经济减速而受损。

“经济复苏进入2016年仍将在很大程度上是消费驱动，外需方面明年应会从中性略微专为正面，”Berenberg Bank驻伦敦的首席经济学家HolgerSchmieding说。“新兴市场造成不利影响，不过风险在过去两个月减轻。”

FXStreet首席技术分析师Valeria Bednarik表示，本交易日欧元/美元小幅回升，不过因部分欧洲投资者庆祝基督教节日，汇价整体交投清淡，并保持窄幅震荡。美元指数昨日大幅反弹拉升，本交易日在亚太时段也保持积极基调，尤其是兑商品货币更是如此，主要因原油最近大跌。

本交易日欧洲时段经济数据对汇市影响有限。主要还看美国经济数据和股市表现。若美国走低，对欧元/美元将构成利好，汇价有效反弹走高。

不过，法国巴黎银行(BNPP)周二撰文称，市场对上周公布的欧银利率决议反应过度，欧元/美元或很快重返跌势常态。

法巴银行指出，“尽管欧洲央行(ECB)延长QE至少到2017年3月,但并没有如市场预期扩大QE国债规模，这令市场感到失望，也导致欧元上周逆天反弹。但值得注意的是，欧洲央行目前所采取的宽松措施和力度已经足够，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)也在讲话中多次强调，若有必要欧洲央行将采取更多措施。由此看来，欧元/美元已经处于十分宽松的环境，市场上周有点反应多头了。”

法巴认为，欧元/美元将很快打破目前汇价水平。并预期汇价将在年底逐步跌至1.0600水平。

法国兴业银行(SocGen)日内就目前水平做空英镑/美元还是欧元/美元进行了简单探讨。

法兴银行表示，“本周外汇后市将大幅震荡，预计美元在美联储决议后将继续反弹修正，即使美联储真如市场普遍预期那般非常鸽派选择加息。欧洲央行(ECB)的上周对市场造成的轰动效应也不太可能降低上述风险。

法兴银行还指出，“但美元升势远未结束，当美国经济周期转跌时才会 结束，这不会发生在2016年。与此同时，倾向在第一季度逢低买入美元，相比做空欧元/美元，更倾向做空英镑/美元。一旦中国人民币贬值失控或油价反弹，倾向做多加元兑人民币。”