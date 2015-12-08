耶伦面临加息绝好境地 油市乌云密布油价“飞流直下”

上周密集风险事件过后，周一(12月7日)金融市场迎来难得的短暂休整期，日内缺乏关键经济数据，金融市场普遍出现震荡整理的走势。不过在平淡的走势中，美元日内全线反弹，刷新两日高位至98.90。非美货币纷纷回吐涨幅，转为下行修正，欧元/美元刷新两日低位至1.0795。原油市场则因OPEC未就原油产量目标达成一致继续维持高产而承压走低，WTI原油跌破38美元/桶，逼近2009年来新低，布伦特原油则跌至41.22美元/桶，刷新2009年3月来的低位。

非农坚如磐石+美元走软 耶伦女王，大胆加息吧！

美联储周一公布的美国11月就业市场状况指数(LMCI)降至0.6%，前值自1.6上修至2.2。美联储曾表示该指标比非农更好反映出劳动力市场的真实情况。

不过，由于上周非农“坚如磐石”，21.1万人的新增就业也给市场“吃了一颗定心丸”，市场人士普遍认为美联储(FED)12月加息已经是板上钉钉。摩根士丹利(Morgan Stanley)已经将目光转向第二次加息，该行认为第二次加息时机才是关键问题。

上周五非农就业公布之后，美国期货市场的数据显示，利率市场反映美联储12月加息的概率升至78%，创近期新高。

亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）周一表示，经济状况令人满意，金融市场也对美联储下周加息做好了准备。

洛克哈特指出，经济正处在坚实并温和的路径之上。一旦加息启动之后，他预期美联储会采用更加渐进的路径。不过，渐进的路径中的每一步行动，都将在金融市场引发争论。

洛克哈特称，点状图（dot pot）可能是预期未来路径的最好的指标。对于他来说，“渐进”的路径意味着并不是每一次会议都会加息。

洛克哈特还表示，美元走强打压了制造业，但他并不希望美元大幅升值。总体而言，他认为目前加息的条件是“非常令人满意的”。

圣路易斯联储主席布拉德日内表示，美国11月非农就业报告“非常强劲”，表明9月份决定推迟加息可能是一个错误，即便是在首次加息之后，美联储仍然应当将行动与数据挂钩；一度担心秋季会放缓，但实际情况却并非如此。

摩根士丹利策略师Matthew Hornbach和Guneet Dhingra指出，“鉴于市场价格走势预示美联储有90%的可能在12月17日加息，“加息后影响市场的关键变量将是加息的速度。”

策略师还表示，“基于过去与隐含加息速度之间关系的合理价格分析显示，如果在12月份加息，那么3月份加息25个基点的概率为20%。”

他们指出，“一旦启动加息，我们会认为3月份加息的合理可能性应近50%。”

日内美元指数稳步回升，最高触及98.90。因欧洲央行(ECB)上周公布的宽松举措令投资者感到失望，ICE美元指数上周重挫1.7%。

美元自5月以来的最大单周跌幅让美联储(FED)加息变得更容易了一点。在美联储决策者们正在考虑如何进行近十年来首次加息之际，美元汇率自12年高点暴跌铲除了他们面前最后的几块“绊脚石”之一。

随着“加息风暴”日益临近，期权合约显示，交易员对美元兑欧元能否走强的担忧程度降至4个月以来最低水准。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(12月4日)公布的数据显示，在截至12月1日当周，对冲基金和其他大型投机机构六周来首次减持美元多头头寸。

在美联储评估美国经济的强健程度是否足以承受货币政策收紧之际，美元已成为其主要考虑因素之一。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周表示，强势美元可能会促使美联储保持在渐进加息的路径上。亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)则声称，由于美元过去18个月攀升22%，他对美国借款成本将会上升的展望面临威胁。

D.A. Davidson & Co.固定收益策略师Sharon Stark表示：“我认为，耶伦目前遇到的局面实在是再好不过了。”

欧银不及预期鸽派令欧元意外受到提振 欧元最大空头缓和看空立场

据周一公布的调查显示，欧元区12月经济信心升至8月以来最高，受益于欧洲央行的超宽松货币政策。

数据显示12月Sentix投资者信心指数从11月的15.1升至15.7，为连续第二个月上升。但该数据低于路透调查分析师预计的17.0。

欧元区投资者信心指数走势图

“虽然全球各地区的经济形势都有所恶化，但欧元区是个例外。”Sentix在声明中指出。

“欧洲央行可能对此作出了贡献。虽然央行在短期难以拿出任何可供依赖的举措，不过央行反复重申‘将竭尽所能’的讯息。”Sentix说道。

欧洲央行在12月3日进一步放宽了政策，下调了已然为负值的存款利率，将买债计划的时间延长六个月，这些举措都在市场普遍预期的范畴内，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

周一欧洲时段，欧元/美元未能延续非农后涨势，反而扩大回吐力度，汇价再度跌破1.0800关口，刷新两日低位至1.0795。

对此，荷兰合作银行(Rabobank)研究分析师Jane Foley指出，欧元/美元本交易日开盘后逐步走低，主要受德拉基言论打压，上周大幅反弹后欧元空头头寸急剧下降。

Jane Foley称，“管理委员会内部缺乏共识可能令欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在上周政策会议宣布宽松措施时受到约束。然而，德拉基周末在纽约发表讲话时试图重申其超温和立场并警告称，如有需要央行将及时作出政策回应且‘不会有任何限制’。”

“虽然德拉基的意愿似乎表明，他将支持更多的刺激政策和较低的欧元/美元汇率。与此同时，市场如何反应下周公开市场委员会决议可能是欧元/美元自此至月底面临的最大的单一影响事件。”

Jane Foley还表示，“美联储和欧洲央行之间的利差不断扩大表明，欧元/美元应恢复其下跌的偏见。然而，我们会警告说，下跌的过程可能不太可能一蹴而就。”

该分析师补充道，“如果美联储下周宣布加息但声明较温和，则不能保证美元将上涨。事实上，依赖于市场仓位在未来一周如何变化，不排除出现“卖事实”的风险。因此，本月余下的时间内，欧元/美元可能保持区间震荡交易。我们进一步预计欧元/美元将基于利差交易而稳步走低，我们维持欧元/美元3个月汇率目标为1.05的观点。也就是说，我们仍不愿预计欧元/美元跌向平价，基于本月晚些时候美联储的稳健紧缩风险和一些欧洲央行成员意识到应该更加积极的扩大宽松措施。此外，我们担心中国经济增长放缓的担忧也可能在2016年再次出现，也促使我们不愿意预测欧元/美元将跌向平价，因这可能影响风险偏好情绪进而可能限制欧元的空头头寸建立。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)指出，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)并没有指出提及下一次最快推出新的宽松举措条件，尤其是在最新刺激措施对欧元区经济的影响必须首先被评估的情况下。因此，预计欧元将更多地受到外部因素的影响，如全球风险情绪和美联储利率预期。预计欧元/美元反弹将受阻于1.10，依然倾向逢高卖空欧元，在投资者对欧洲央行宽松政策预期依然严重受抑的情况下也是如此。

国际知名投行高盛(Goldman Sachs)在上周欧洲央行(ECB)利率决议之前大胆预言欧元将暴跌300点，但是之后的汇市大地震却让该行的“脸被打肿”，欧元/美元飙升逾400点。直至今日，高盛也不得不缓和其看空立场，该行表示不再预期欧元/美元明年将跌破平价。

上周欧洲央行利率决议公布之前，高盛首席外汇策略师Robin Brook表示，欧洲央行将给市场带来“鸽式惊奇”，并令欧元/美元当日“至多下挫300点”，至1.03左右，为2002年以来最低。

然而，随后发生的一幕让高盛被“重重打脸”。欧洲央行公布的宽松政策力度不及市场预期，随后欧元/美元飙升逾400点。

面对这一令人乍舌的走势，高盛也开始缓和其看空立场。该行在周一(12月7日)的最新分析中，改变了对于欧元/美元明年将跌破平价的预期。

高盛在最新的报告中指出，“在我们看来，做空欧元的交易一直取决于欧洲央行内部的‘政策方向之争’。在欧洲央行宣布QE之后，央行内部关于削减购债规模的讨论暗示，德国央行的低通胀政策正在成为欧洲央行的主导，这也导致欧元跌势被逆转。”

对于欧元的惊天一涨，高盛辩解称，“欧洲央行上周公布了额外的刺激措施，下调了存款利率和延长QE期限，但是稀薄的市场流动性可能放大了欧元的波动，夸大的市场对于欧洲央行政策的‘失望程度’。”

该行表示，“我们的理解是，欧银管委会在对使用非常规刺激政策的问题上有意见分歧。因此，我们担心央行内部的‘风向’发生改变。”

高盛称，不再预期欧元兑美元明年将跌破平价。该行亦上调对2017年欧元汇率的预测。

高盛现在预期欧元/美元三个月、六个月和12个月后分别在1.07、1.05和1.00美元，先前的预期分别是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦对2007年底欧元汇率的预测从0.80上调至0.90美元。

OPEC未能就原油产量目标达成一致 原油承压走低

周一油价继续走低，此前OPEC决定增长产量上限的消息虽是乌龙一场，但伊朗方面的强硬以及增加上限的可能仍令空头欢欣雀跃。日内WTI原油跌破38美元/桶，最低触及37.96美元/桶，逼近2009年以来新低；布油跌至41.22美元/桶，刷新2009年3月来的低位。受原油价格下滑影响，美元/加元涨破1.35关口，最高触及1.3508，创自2004年6月以来新高。

石油输出国组织(OPEC)于12月4日结束在维也纳的会议后，并未明确具体的原油产量目标，反倒表明成员国拥有自行决定产量的自由。OPEC这回罕见地并未设定新的石油产量上限，先前所确定的上限为日产3000万桶，约为全球需求预估的三分之一。

然而，OPEC表明成员国将维持产量水准。根据路透一项调查，11月OPEC日均产量为3180万桶。一旦对伊朗的经济制裁解除，其日产量可望增加高达100万桶。正因为如此，使得OPEC此次内部协商更形复杂。

OPEC未就产量上限达成具体决议，那么在OPEC于明年6月再度开会前，油价持续盘旋在每桶约40美元低位的可能性因此升高。

FXStreet分析师Omkar Godbole指出，OPEC上周五决定仍维持日产量额度不变，这令市场对原油供应过剩的担忧情绪上涨，令今日油价面临卖压；OPEC此举暗示只要非OPEC成员国维持其自身的原油产量水平，OPEC就可能一直继续其原来的市场份额占有策略。

CEF Holdings的主席和首席执行官Warren Gilman指出，“毫无疑问，原油价格将会继续下跌。最近OPEC会议给市场带来的情绪影响或将引发油价加速下跌。我认为方向是显而易见的，油价还要下跌。”

他同时表示，“油价何时见底，这恐将取决于诸多因素：有很多政治事件因素，还有很多突发性事件。基本面仍是供过于求，还有就是市场的‘从众心理’。没有人会怀疑油价将跌至30美元/美元，而油价在2016年进一步跌至20美元/桶的概率也大增。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，12月OPEC维也纳会议并未发生任何变化，甚至对该卡特尔垄断组织如何应对伊朗2016年增产石油也只字不提，在没有迹象表明俄罗斯和美国等非OPEC产油国可能会减产的情况下，原油市场短期前景确实面临不小的挑战；伊朗增产前景和美国季节性库存增加都使得原油价格在2016年第一季度所面临的挑战尤其突出，一旦撤销对伊朗的核制裁，该国石油产出最早可能会在2016年2月份就达到50万桶/日。

高盛已警告称，倘若油市持续供过于求，则油价有可能低见20美元/桶。高盛预计至少到明年末，国际原油市场都将持续供过于求，油价今后几个月甚至有接近20美元/桶的风险，即在当前基础上再跌50%，重演去年全年油价“腰斩”的一幕。今年9月高盛就曾警告油价可能跌至20美元/桶。

目前市场看空情绪弥漫。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(12月4日)发布的周度报告称，截至12月1日当周，对冲基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸，对冲基金原油净多仓降至逾5年以来最低水平。

数据显示，截至12月1日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共减少8917手，至59036手，为2010年7月以来最低水平。

此外，自美联储10月会议以来，12月加息预期居高不下，而上周公布的非农令12月加息预期受到进一步巩固。加息预期下美元料将走强，这导致原油承压。

而对于油价的短线走势来看，本周的美国原油库存数据就显得尤为关键。本周四(12月10日)，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布上周EIA原油库存变化，之前该数据已经连续上周出现上涨。

OPEC闹内讧，或将导致艾克森美孚(Exxon Mobil)及皇家荷兰/壳牌石油集团等石油巨擘的投资者陷入危险境地。石油巨头及投资者可能必须准备在明年进一步削减支出。

谘询机构Wood Mackenzie于1月时估计，若油价在40美元/桶，每天会有达150万桶的原油产出无利可图，但这并未促使OPEC以外的产油国大幅削减产出。油价一旦持续下滑，可能很快逆转这种局面。

根据Wood Mackenzie，企业今年已经对规模逾2000亿美元的油气项目踩了刹车。在OPEC决定实际的石油产量以前，石油行业将持续饱受压力。