油价跌至“无人之地”？空头长驱急进仍有雄关要隘待攻破

油期货价格隔夜再度上演跳水行情，Nymex近月期货戏剧化地跌破37美元，刷新7年低点，技术分析师指出，油价下一至关重要的关口在32美元。

从上周五开始，OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价遭到夏季来最惨烈的抛售。

RJO Futures市场策略师Phillip Streible表示，“预计在38美元关口被打破后，油价跌势恐加剧，保证金交易者多半会一鼓作气，打击市场进一步下沉至32美元一线，令美国燃料精炼商感受苦楚。”

原油期货周二收低，布兰特原油期货下挫逾1%，此前跌至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。美国原油隔夜收低0.14美元，报37.51美元/桶，盘中一度跌至36.64美元。布伦特原油收低0.47美元，报40.26美元，此前触及39.81美元日内低位。布兰特原油在早盘跌穿40美元关口，触及2009年2月来最低水准，延续周一下跌6%的颓势。

由于原油期货是带有杠杆的品种，价格跌势形成会诱发更大跌势，而那些无法补充保证金的投资者将被迫平掉先前多仓——这会加重空方力量的释放，令跌势雪上加霜。

原油、钢铁、天然气、铜……商品价格全线下跌

短线来看，Liquidity Energy经纪Pete Donovan说：“基本面仍然低迷，但问题是当下行空间变得更有限，卖家还可以有多积极。”原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说，他预计“短期油价回调，美国原油可能在下周末反弹向42美元区域。”

中线目标方面，Evercore ISI的技术分析主管Rich Ross也表示，32美元将是美国原油期货的下一关键支撑。

32美元是关键的历史点位，过去10年中价格的低点区域汇聚于此，2009年1月，油价跌至32.70美元一线然后反弹。

另有分析师给出的下行目标位稍高，Piper Jaffray的技术分析师Craig Johnson给出的支撑区域为33-35美元，iTrader团队预计底部为34-35美元。

然而跌势没有引发投资者更多地看至30美元下方，油价自2003年以来就没有触碰到如此低位，因此向下找到支撑就不那么容易了。

Johnson认为，只有跌破33-35美元区间，市场的下一支撑才会移至20美元上方。

TradingAnalysis.com的策略师Todd Gordon的观点有些特别，他利用始自高点区域的潜在百分比作为推测依据，而不是将历史高低点做参考。

他指出，因为油价在金融危机时跌去了77%，77%的比率是值得参考的黄金数字，从2013年年中高位112美元下跌77%，则目标是26美元——这是他给出的判断。