“油神”逆势做多亏惨 “死多头”紧抱钻石底遇重创

由于一直坚持看涨油价，具有“原油交易之神”名号的华尔街大鳄，管理着30亿美元资产的Astenbeck Capital Management LLC基金经理Andrew Hall今年遭遇重创。

Andy Hall一直看多原油，现在仍不愿割肉离场，因此他旗下的对冲基金今年迄今下跌26.3%。

2009年Andy Hall从花旗集团拿到令人咋舌的1亿美金的奖金。而他为花旗集团带来了大概20亿美金的税前利润。其中大部分的利润，来自于对原油市场的准确判断，因此Hall享有能源天才的美誉。

今年1月2日，Hall曾经预言油价在40美元附近将是绝对的价格底部，如今Nymex油价已跌破这一关口，他的预测一半已经应验，但油价尚未出现任何转势或者走出有效反弹的迹象，“钻石底”也就无从说起。

原油期货价格周线图

而Astenbeck Capital在4月季度表现强劲，录得10%以上的涨幅。而即便在2014年油价大跌之际，该基金依然取得了两位数的业绩表现。

Hall当时说，2015年原油可能会跌至40美元/桶，这将是一个“绝对的底部价格”。如果低于这个价格，美国和加拿大许多原油公司将无法维持正常的运营。“今年油价整体还将处于承压格局之中，但是目前的价格长期来看无法维持——供给减少之后，油价将逐渐走高。未来12个月内会有很好的交易机会。”

而喊出“钻石底”的能源交易天才夏季再次做出预言：美国页岩油繁荣已经结束，油价将进一步反弹。今年7月份油价创出2008年以来最大跌幅，对此Andy Hall则越来越坚信市场出了问题，并在8月3日的信中说， 原油供应过剩状况久无改观之言有夸大其词之嫌。

Hall这次认为，全美原油产量已经在2月见顶于1000万桶/日，随后产量不断回落促使油价在过去六周录得36%的涨幅。对于原油公司而言，一旦他们开始削减产量，就很难在短期内重新扩张产能。



低油价已经促进了市场需求，而中东局势的紧张加剧了供给下滑的风险。Hall认为市场正在处于转折点之中，“供求关系变化将让所有极为悲观的预测不攻自破”。

可能正是上述这些观点令其坚持“抄底”油价，但油价不断沉底跌落令其基金蒙受了巨额损失。