沉沦的油价究竟何处是底？专家指明年到20美元不是没可能

由于石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)“拒绝”减产，这让不断沉底的油价“雪上加霜”，现在关键问题又来了——油价到底会跌倒哪儿？

美国原油期货本周一(12月7日)跌破40美元/桶关口，布伦特原油在42美元附近波动，自OPEC上周末决定维持3000万桶日产量限制后价格跌幅超过4%，油价在过去18个月内跌幅超过50%。

CEF Holdings的公司CEO Warren Gilman表示，“毫无疑问价格还会继续下跌，OPEC会议结果造成的市场情绪冲击暗示市场跌势将加剧，不过我认为首先方向是确定的，就是价格还会走弱。”

CEF Holdings是李嘉诚旗下长实业和加拿大帝国商业银行(CIBC)各持50%股份组建的控股公司。

Warren Gilman补充说：“油价底部在哪儿将取决于一系列因素：地缘政治因素，各国预算平衡影响，供需基本面形势，还有从众心理，毫无疑问价格会跌近30美元关口，30美元会不会破？会不会到20美元，这在2016年都是有可能发生的。”

不过Gilman指出，尽管有传闻称，因油价暴跌，OPEC核心国家沙特阿拉伯正在承受预算和汇率贬值双重压力，不过这一主要石油生产国的国库依然能够支撑18个月。

他补充说：“沙特仍有庞大的借贷容量，他们需要捍卫的是货币汇率，以及补足政府收入的损失，沙特会做出调整我也相信该国有能力在未来几年内保持稳定。”

此外，尽管沙特预算形势面临压力，但未来一两年内实际影响该国产出的是供需形势对于价格跌势的因应。

美国能源信息署(Energy Information Administration)预计，美国原油产量将在2016年下降40万桶/日，因价格跌势抑制了产能。

Gilman表示，他认为市场将在2016年底或者2017年年中达到供需均衡，因OPEC很快通过挤压高成本生产商生存空间来调整供给面。

一些市场观察家们认为，OPEC产能水平现在与价格控制的关联并不大，因为非OPEC成员国能够轻易补偿集团内的产能削减。

“为何OPEC减产‘无能为力’？全球产能过程会迅速补上这一缺口。”