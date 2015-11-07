非农“开挂”逆袭美元闪破99 空头揭竿起义黄金断崖式暴跌

周五(11月6日)欧洲时段盘中，刚刚公布的美国10月非农猛增27.1万，远超于市场预期的18万。同时失业率下跌5.0%，创7年低位。美国10月非农可算是完美逆袭。数据公布后，美元指数膝跳式反弹至99.21，短线或迈向100大关。现货黄金则雪上加霜，黄金跌破1100关口，自1108水平暴跌近20美元至1088.60，创三个月低位。现货白银也未能幸免，银价跌至14.74，刷新五周低位。

美国劳工部(DOL)周五(11月6日)公布的数据显示，美国10月非农就业人数增加27.1万人，远好于市场预期的增加18.0万人，同时10月失业率下降5.0%。

据调查，美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水平，预期增加18.0万人，前值增加14.2万人；美国10月份失业率为%，创2008年4月来最低，预期为5.1%，前值为5.1%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加13.7万人。 同时，美国10月平均每小时工资月率增长0.4%，预期增长0.2%，前值增长持平；美国10月平均每小时工资年率上升2.5%，创2009年来最高水平，市场预期增长2.3%，前值为上升2.2%。

此外，美国10月平均每周工时为34.5小时，预期为34.5小时，前值亦为34.5小时。美国10月劳动参与率为62.4%，前值为62.4%

在10月非农就业报告公布之后，美国联邦基金利率期货市场的数据显示，美联储在今年12月加息的概率位于72%。

12月15-16日会议之前，美联储政策制定者将还能再获得一份就业报告，即11月的就业数据。届时他们或将决定是否启动近十年来的首次加息。就业疲软可能促使美联储将利率维持在自2008年以来的近零水平。

路透社评美国10月非农称，10月非农大幅好于预期，录得自2014年12月来最大增幅，且失业率降至5.0%创7年半来低位，目前的失业率符合了诸多美联储官员关于充分就业的观点，十月服务业和汽车销售强劲增长也支撑经济增长将在第四季度增长的观点，这暗示美联储将要在12月加息。

“债王”格罗斯则表示，市场可能还没准备好加息，几乎百分百可以确定美联储将于12月加息，加息对黄金造成负面冲击。

美联储芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，就业数字表现较为优异，薪资增长强劲将辅助通胀率走高，12月加息绝对有现实的可能性，FOMC已经暗示加息的条件可能已经成熟。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在最新报告中写道，金价延续抛售压力且短线技术结构看空，汇价突破小时图形初步支撑1093(2015年8月12日低点)，下行考验1077(2015年7月24日低点)支撑。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周四(11月5日)报告中写道,黄金目前已经连续七个交易日自1182(10月28日高位)下跌。黄金目前走势十分悲观，击穿1100关口将打开跌向1078低位下行空间。短线看来，即使黄金反弹，也可能在向1130阻力反弹途中遭遇逢高卖盘。