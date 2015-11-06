Facebook股价大涨 如今比GE更值钱

在超过分析师预期的营收数据公布之后，Facebook股价周四大涨4.6%至每股108.76美元，创2012年5月上市以来新高。Facebook市值也被推升至3080亿美元，将美国老牌工业巨头通用电气（GE）甩在身后。

在标普500公司中，Facebook已超过市值3070亿美元亚马逊的、2970亿美元的GE、2820亿美元的强生集团以及2800亿美元的富国银行，仅位于伯克希尔哈撒韦之后。

在周四Facebook股价涨势中，其创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）在股市开盘15分钟内身价暴涨24亿美元，让他的总财富达到478亿美元。据彭博亿万富翁指数，这意味着扎克伯格已成为全球排名第八的富人。

Facebook于美东时间周三晚间公布的财报显示，三季度实现营收45亿美元，超过彭博对分析师调查平均值的43.7亿美元；扣除某些项目后Facebook美股盈利57美分，也超过分析师预期的52美分；净收入从8.06亿美元增至8.96亿美元。

此外，据Facebook声明，其每日用户数高达10亿。在巨量用户面前，Facebook也加大了广告业务力量。三季度Facebook在旗下Instagram上营销火力全开，在其主应用上也增多了视频广告。这些动作让Facebook三季度每名用户带来的收入增长24%至2.97美元。

彭博援引Pivotal Research分析师Brian Wieser称，在可见的未来，要克制对Facebook增长潜力的乐观态度，将很难。他预计Facebook股价2016年将涨至134美元。

Facebook此前已经创造市值达到2500亿美元所花时间最短记录，10月23日其股价首次突破100美元。

如今Facebook市值超过GE，并不意味着GE业绩不好，而是Facebook的发展速度难以匹敌。GE股价在8月25日跌至两年低点后，现在也已反弹27%。