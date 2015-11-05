风险情绪回归 亚太股市普涨

受到风险情绪升温，投资者信心回归所提振，亚太股市周三(11月4日)普涨。

日股周三放量上涨，受美国股市和涨势和三家日本邮政企业上市首日股价劲扬提振；这些新股首次公开发行(IPO)规模120亿美元，受到投资者热烈追捧。中国股市上扬也提振了人气，之前中国国家主席习近平就中国经济发表讲话，中国政府公布了十三五规划。日经指数涨1.3%至18926.91点。集团母公司日本邮政收报1760日元，较1400日元的IPO价格涨20%。日本邮政银行收报1671日元，较IPO价1450日元涨15%。日本邮政保险收报3430日元，较2200日元的IPO价高出56%。市场依然紧盯周五将公布的美国非农就业报告，以及该报告是否会提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息的几率。“日本邮政集团IPO案适逢美股反弹以及中国股市上涨之际。投资者风险偏好升温，买入景气循环类股，”Chibagin Asset Management分析师Yoshihiro Okumura称。东证股价指数涨0.9%至1540.43点，成交量26.95亿股。JPX-日经400指数涨1.0%至13838.52点。

澳大利亚股市周三收盘回吐早盘涨幅，银行股涨势稍事喘息，但资源类股守住升幅。澳大利亚指数收盘几近持平，报5，242.3点，距离近期触及的一个月低点5162.7不远。

受周小川称今年要开通深港通言论影响，两市今日高开高走，沪指涨逾2%冲击3400点，深成指受利好刺激一路拉升涨逾3%，创业板指涨逾4%站上2500点。港交所午间公告否认深港通年内开通，受此影响，A股午后涨幅短暂收窄，但随后继续展开强力上攻，三大股指均疯狂大涨逾4%，两市仅4只股下跌，券商板块全线涨停，创业板大涨逾6%。截至收盘，沪指涨4.31%，涨142.94点，报3459.64点，创8月24日以来新高，创10月12日以来最大单日涨幅；深成指涨5.29%，涨596.76点，报11884.90点；创业板涨6.38%，涨155.05点，报2584.32点。成交量方面，沪市成交4261亿元，深市成交5679.8亿元，两市共成交9941亿元，较昨日大幅放量超3000亿元。隔夜美股上涨，恒生指数今早高开169.01点，涨0.75%，报22737.44点。周小川表示，今年还要推出深港通。受此利好消息影响，恒指走势拉升，持续上行，最高见23342.07点。午间，央行澄清，行长周小川关于深港通的评论摘自2015年5月27日讲话，恒指下午开市后升幅急剧收窄，曾失守23000点关口。截止收市，恒指涨幅为2.15%，升485.14点，报23053.57点，全日成交1121亿港元(7.75087, 0.0006, 0.01%)。

韩国股市综合股价指数收涨0.2%至2052.77点。韩国游戏公司NC Soft Corp劲升11.7%，创1月28日以来最大单日百分比涨幅。

台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8，800点，成交值突破千亿台币(32.428, -0.0370,-0.11%)，料这波反弹有望挑战9，000点大关。今日台湾加权股价指数收盘报8857.02点，上涨1.65%；目前月线在8620.57点。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超105.84亿台币，连两个交易日买超金额共计144.66亿台币。