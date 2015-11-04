本周前两天A股震荡下行连跌两天，一方面有3400点整数关口处技术压力，另一方面受到知名私募徐翔被调查影响，伴随着突发事件逐步被消化，A股将沿着原本的路径演绎。消息面上看，十三五详细规划陆续出台、A股市场环境的逐步优化将给市场吹来暖风，另外上海国资改革的进一步推动将带来个别板块的上涨行情。

【盘前四大利好汇总】十三五规划建议引爆A股主题投资 四领域“钱景”无限

三季度产业资本大胆抄底 5大鳄现真身

发改委：在国企国资改革等领域推出一批新举措

浦东第二批国资国企改革启动

十三五规划建议引爆A股主题投资 四领域“钱景”无限

11月3日发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》为未来五年勾勒了全新的发展蓝图。分析认为，“十三五”规划建议或引爆A股跨年度行情，节能环保、TMT、生物医药、军工等行业将最为受益，“互联网+”、国企改革等主题投资则有望持续贯穿。

生态环保成“十三五”重头戏

“十三五”规划建议的一大亮点就是把生态文明建设提到了前所未有的高度，生态文明体制改革将是“十三五”重头戏。“绿色”成为“十三五”时期的“五大发展”理念之一，生态环境质量总体改善成为“五个目标要求”之一。

《建议》明确，支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造；发展绿色金融，设立绿色发展基金。此外，十八届五中全会还提出，加大环境治理力度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。

中投证券分析师认为，“十三五”期间加大环保投资力度的确定性正在提高，节能环保产业年增速有望达到20%以上，增长空间显著。建议重点关注水处理、土壤修复等具备爆发潜力，且“十三五”投资确定性相对较高的子行业，以及市场表现稳健兼具扩容空间的垃圾焚烧行业。

此外，“十三五”规划建议明确建立全国统一的实时在线环境监控系统，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度。

这为环境监测企业带来实质性利好。我国环境监管行业的最大症结就是在于无法开展垂直管理，而此次“十三五”规划建议明确加强环境监管，预计随着未来生态监测网络不断完善，有望带来25亿元新建站点投资，并进一步打开包括现有1400个国控站点的第三方运维服务市场。

四大领域“钱景”无限

除生态环保以外，“互联网+”、智能制造、健康中国、军民融合等也有望成为“十三五”期间市场持续投资热点。

“十三五”规划建议明确，实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，超前布局下一代互联网；实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享；实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。

“互联网+”、智能制造等将成为新的经济增长点。今年7月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，并提出“互联网+”创业创新、“互联网+”协同制造、“互联网+”现代农业、“互联网+”普惠金融等11项重点行动。由于这些重点行动关系到国计民生，因此“互联网+”战略也被誉为“十三五”时期的创新之基。

“十三五”规划建议还着重强调推进医药卫生体制改革，推进健康中国建设。《建议》明确提出，全面推进公立医院综合改革，鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇；实施全民参保计划，全面实施城乡居民大病保险制度。改革医保支付方式，发挥医保控费作用。

随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业市场规模有望突破十万亿元，医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药有望成为“十三五”时期三大重点突破领域。

国防和军队改革一直是市场关注的热点和焦点。“十三五”规划建议明确，到2020年，基本完成国防和军队改革目标任务，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

此外，军民融合也是“十三五”推进国防和军队改革的重要内容。与“十二五”规划相比，“十三五”规划建议提出要形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。市场人士预计，以下三类标的或称为二级市场上资本布局军民融合国家战略的重要主线：一是军工通信，包括北斗产业链、海底光缆等细分领域上市公司；二是受益于低空空域开放的通航产业链上市公司；三是其他已经获得相关军品供应资质，尤其是电子、信息和材料领域中具有独特优势、毛利率高于行业平均水平的上市公司。

三季度产业资本大胆抄底 5大鳄现真身

对上市公司三季报梳理后，《每日经济新闻》理财部记者发现，部分流通股东虽为一般法人，但其持股量堪比机构，俨然是产业资本巨鳄，典型如湖南富兴投资发展有限公司(以下简称富兴投资)、西藏鸿烨投资有限公司(以下简称鸿烨投资)、文登市森鹿制革有限公司(以下简称森鹿制革)、齐鲁制药有限公司(以下简称齐鲁制药)和西藏爱尔医疗投资有限公司(以下简称爱尔医疗)。本文将为大家一一解读。

森鹿制革爱波段操作

该公司是原山东文登市制革厂，始建于1953年，以加工牛原皮和生产轿车装饰布为主。虽然公司主营业务为制革，但其很早就开始涉足资本市场投资，2010年一季度就现身福建高速的十大流通股东中。

森鹿制革在今年三季度持有鑫科材料、鲁抗医药、恒星科技、建新股份、通源石油共5只个股.

《每日经济新闻》理财部记者仔细研究其持股记录发现，森鹿制革所持股票没有行业、板块的侧重，也较少有重大资产重组事项。其早期持股周期较长，如对紫江企业、大同煤业和中国一重等连续6个季度持有。在近两年持股周期有所缩短，但会对一些股票做反复的波段操作，如2013年四季度和2014年二季度持有的亚泰股份，和今年一季度及三季度买入的鲁抗医药。

齐鲁制药近年入市积极

齐鲁制药是济南市首家过百亿的民营企业，也是资本市场产业资本的一只劲旅。在今年三季度，其进入宇通客车、广誉远、中国天楹、视觉中国、东山精密、宝馨科技、新都化工、兴源环境，共8家上市公司十大流通股东中。

从去年四季度进入国投安信十大流通股东以来，齐鲁制药开始活跃在资本市场。今年一季度，开始大举介入上市公司，共买入宇通客车、科达洁能、凤凰传媒、视觉中国等8只股票；在二季度，持股达到顶峰，持有宇通客车、广誉远、凤凰传媒、新通联、TCL集团等多达12家上市公司，超过很多明星私募的持股量。

富兴投资进驻6公司

富兴投资最早进入资本市场视野，是在2014年四季度进入了福建高速和华北高速十大流通股东中，当时分别持股531万股和350万股。2015年三季度，富兴投资新进入长江投资、鹏欣资源、创业环保、创力集团、湖南投资、九安医疗，共6家上市公司十大流通股东行列。

据了解，富兴投资的母公司是富兴集团。一个以产业园区投资与运营、房地产开发为龙头，汽车服务业为基础的大型综合性民营企业集团，集团资产规模超过150亿元。而富兴投资是集团进行产业战略发展和内部资源整合的专业平台。

鸿烨投资持股市值超2亿

鸿烨投资也是实力资本干将。在2015年三季度，鸿烨投资新进入弘业股份、瑞贝卡、华意压缩、珠海港、广宇发展、东北制药、太原刚玉、四川双马，共8家上市公司十大流通股东席位。8只股票虽在行业、板块等方面共同点较少，但流通市值却都比较小。若按照持股量和公司股价计算，截至11月2日，鸿烨投资持股市值已达2.02亿元。

工商注册资料显示，鸿烨投资的唯一法人股东是上市公司东方集团。也就是说，东方集团在三季度末时，持有其他上市公司股权市值已经达到2.02亿元。

爱尔医疗擅大产业布局

爱尔医疗是上市公司爱尔眼科的控股股东，也是市场知名的产业资本，其在资本市场也长袖善舞。

在2015年一季度，其现身次数达到最多，共出现在中化国际、金龙汽车、智慧能源等10家上市公司中。今年三季度，进入中源协和、智慧能源、北新建材、光线传媒4家上市公司。

梳理爱尔医疗的投资路径可知，其并不局限在生物医药领域，更多是在各行业中选择基本面较好的公司，并结合二级市场情况，择时做中长期的大产业布局。

发改委：在国企国资改革等领域推出一批新举措



国家发改委3日发文指出，要紧扣当前经济下行压力加大和结构调整关键期需要，在国企国资改革、完善市场体系等领域推出一批激活市场、释放活力的改革新举措，以改革带动全局，增强发展新动能。

国家发改委表示，今年是全面深化改革的关键之年。国家发改委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，将全面深化改革放在全委工作的重中之重，加紧推进党中央、国务院部署的各项重点改革，加强对经济体制改革的综合协调，取得了重要阶段性成效。一是简政放权改革向纵深推进，出台了《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，该《意见》即将启动试点。二是投融资体制改革稳步实施，通过推广特许经营、股权合作、政府购买服务等政府和社会资本合作模式，鼓励民间投资参与基础设施、公共服务领域的建设运营，建立了PPP项目库，截至目前，已发布项目1043个，总投资1.97万亿元。三是价格改革迈出坚实步伐，大力推行居民阶梯价格制度，阶梯电价已在除西藏、新疆之外的全国其他范围内实施，阶梯气价在13个省份的50个城市实施，阶梯水价在26个省份的275个城市实施。四是国有企业和重点行业改革取得积极进展，全面启动新一轮电力体制改革，相关配套文件将陆续出台；对石油天然气等其他重点行业改革，正在抓紧研究制定方案。五是创新驱动发展和城镇化体制机制创新有序实施，推进城镇化体制机制创新，第一批选择2个省和62个城市(镇)开展国家新型城镇化综合试点，在61个城市(镇)启动中小城市综合改革试点，重点在建立农业转移人口市民化成本分担机制、建立多元化可持续的城镇化投融资机制、提高中小城市人口承载能力等方面进行探索。六是开放型经济新体制加快构建，全面规划、有序推进“一带一路”建设，以“六廊六路多港”建设和基础设施互联互通为重点，推进合作双方重大项目建设；加快沿边开放步伐，研究制定了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》。七是公共服务和社会体制改革大力推进，除西藏、新疆、新疆兵团外其余29个省区市已上报车改总体方案，其中20个已批复；出台了行业协会商会与行政机关脱钩总体方案及相关配套文件，即将启动第一批100多家试点。八是生态文明制度建设稳步推进，出台了《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》，全面启动国有林场林区改革。

国家发改表示，当前改革正处于攻坚期和深水区，必须锲而不舍、坚韧不拔、持之以恒把改革推向前进。对已经出台的各项改革举措，要认真抓好落实，确保落地生根。要紧扣当前经济下行压力加大和结构调整关键期的需要，主动适应和引领经济发展新常态，尊重市场经济规律，抓紧推进有利于改善供给和扩大内需的体制创新，在转变政府职能、国企国资改革、完善市场体系、新型城镇化、对外开放、生态文明制度建设等领域，推出一批激活市场、释放活力的改革新举措，以改革带动全局，增强发展新动能，为保持经济中高速增长、迈向中高端水平提供体制和制度保障。

浦东第二批国资国企改革启动

中国证券网讯 2日下午，浦东新区举行第二批国资国企改革启动会。本批国资国企改革主要有三大重点：一是聚焦三大主体，着力打造“张江科技城”建设；二是将原东岸公司与滨江公司等浦东国资委体系内的相关企业整合，组建为注册资本20亿元的浦东国有独资东岸集团；三是加快浦东投资控股集团建设。

据浦东时报11月3日报道，昨天下午，浦东新区举行第二批国资国企改革启动会，新一轮改革将凸显科创中心建设这一战略性目标。市委常委、区委书记沈晓明对新区第一批国资国企改革试点取得的成绩表示肯定，并希望大家发扬钉钉子精神，继续把国资国企改革工作抓紧抓牢。

改革聚焦三大重点

根据方案，本批国资国企改革主要有三大重点——

一是聚焦三大主体，着力打造“张江科技城”建设。康桥集团、国际医学园区公司以及孙桥现代农业开发区前期开发责任主体将并入张江集团，重组后的张江集团将定位于“张江科技城”的功能性开发运营商，同时统筹上述园区的开发建设。

浦东国资委将集聚现有科技产业服务方面的相关资源，包括上海浦东新兴产业投资有限公司、上海浦东融资担保有限公司、上海张江火炬创业园投资开发有限公司，组建浦东科创集团，作为区层面科技产业的综合性服务平台，实现“孵、投、贷、保”一体化、市场化的业务运作模式，从产业服务角度推动浦东创新创业发展。张江集团和科创集团两大平台合计资产近千亿元，加上“张江”品牌，将成为浦东科创中心核心区建设的强劲引擎。

此外，作为在张江核心园区市场化运作的上市公司，“张江高科”将从纯粹的工业地产经营中脱离出来，在从事科技园区综合服务的同时，成为促进科技企业发展的产业投资商。为了与张江集团、科创集团形成良好的互动关系，张江集团持有的张江高科10%股份将划转浦东科创集团，通过产权纽带实现优势互补、联动发展。

二是将原东岸公司与滨江公司等浦东国资委体系内的相关企业整合，组建为注册资本20亿元的浦东国有独资东岸集团，统筹黄浦江东岸沿线以及高桥石化地区和相邻区域的开发，为上海自贸试验区和科创中心服务。

三是加快浦东投资控股集团建设。浦东国资委将持有的数字产业、浦东科投等竞争类公司股权划转至浦东投资控股集团。对于划入的资产，投资控股集团将履行出资人职责，通过混合制改革、规范治理结构、优化监督等手段，实施资本管理，实现国有资本布局优化和价值提升。

试点取得阶段性成果

本轮改革完成后，浦东将完成75%的国资国企改革工作。

沈晓明说，半年来，浦东第一批国资国企改革试点各项改革任务按计划推进，取得阶段性成果，企业重组整合基本完成，干部调整选聘基本到位，以管资本为主的国资监管体制框架基本形成，法人管理结构同步完善。第二批进行布局调整的企业，是考虑到浦东当前的新形势、新任务，尤其是自贸试验区和科创中心建设的实际需要，改革企业要主动在大局下思考和行动。

沈晓明强调，要认真细致地抓好第二批改革各项配套工作。在思想工作上，第二批改革涉及的6家直属企业要总结首轮改革成功推进的经验做法，分层分级做好思想政治工作；在干部工作上，组织部门要尽快拿出干部调配的系统方案，跟上国企改革的进度；在交接工作上，张江和农发集团要从有利于孙桥发展，有利于农业科学性发展的角度出发，尽快拿出具体方案，实现有序交接。

市政府副秘书长、区委副书记、区长孙继伟出席会议并讲话。区委副书记、组织部部长冯伟主持会议并在会议上宣布了相关干部的任免决定，副区长王靖宣布了新区第二批国资国企的改革方案。