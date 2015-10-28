"集体杀跌"：A股痛失3400 尾盘跳水为哪般？

周三(10月28日)，还是3400点，没有了昨日的"逆袭"，A股尾盘跳水，痛失3400点关口，行业板块几乎全军覆没，集体杀跌。创业板今天则成为"众矢之的"，俨然没有往日的生机勃勃，暴跌逾3%，失守2500点。

今天早盘低开后，数度拉升翻红，但上冲乏力，均很快回落，午后开盘沪指一度小幅拉升跌幅收窄，但很快走低失守3400点，尾盘甚至出现大幅跳水，跌近2%。创业板亦跳水失守2500点关口。

截至收盘，沪指报3375.20点，跌幅1.72%，成交3617亿元；深成指报11494.36点，跌幅2.25%，成交5548亿元；创业板指报2485.24点，跌幅3.07%，成交1509亿元。

板块方面：从两市整体情况来看，行业板块几乎全部下跌，惟有色金属和银行板块勉强翻红；前一日暴涨的国防军工板块成为暴跌元凶，还有券商、文化传媒等板块跌幅居前。

个股方面：两市1900只个股下跌。仓储物流跌幅居前，新宁物流跌逾9%，欧浦钢网跌逾8%，长江投资跌逾7%。航空板块走势疲软，德奥通航跌逾8%，威海广泰、洪都航空跌逾7%。新疆板块走强，新疆浩源、八一钢铁、西部建设涨停。

沪港通：截止收盘，沪股通净卖出金额9.67亿，当日额度剩余139.67亿，余额占额度比为107%，港股通净买入2.51亿，额度剩余102.49亿，余额占额度比为98%。

股指期货：截至收盘，沪深300期指IF1511跌1.93%，中证500期指IC1511跌3.44%；上证50期指IH1511跌1.40%。

外围市场：日本股市日经225指数周三收盘上涨0.67%，报18903.02点；日本东证股价指数收涨0.26%，报1547.19点。韩国首尔综指收盘下跌0.10%。澳大利亚指数收盘下跌0.20%，报5335.20点。台湾股市收盘下跌0.41%，报8665.99点。

A股痛失3400 尾盘跳水为哪般？

对于今天A股尾盘跳水，市场人士倾向于认为3400点易守难攻。有机构认为，3400点一带套牢盘众多，如向上突破，需要更多的资金筹码，但资金并没有共鸣。

分析人士指出，短期预计会维持横盘整理状态，借鉴前期3000-3200点窄幅区间震荡的模式消化获利盘与套牢盘。对市场继续维持谨慎乐观的态度，坚持不追高的波段操作。

关于今天尾盘跳水，市场人士认为有以下几点原因：

1、获利卖压持续压制大盘；

分析师称，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。

2、"央妈"双降、养老金入市等利好兑现；

中国央行上周五宣布降息又降准；昨天，人力资源和社会保障部新闻发言人李忠在第三季度例行新闻发布会上表示，养老金投资明年全面启动。将抓紧开展工作，按照2016年启动实施的目标，尽快出台办法，确保地方委托投资资金及时归集到位。

3、美联储利率决议，谨慎情绪蔓延；

美联储将在北京时间周四(10月28日)公布货币政策声明。根据利率期货数据显示，美联储10月升息的概率已经降至4%，几乎不可能了。虽然堪称本年度最没有悬念的一次货币政策会议，却依然引发市场谨慎情绪升温。

4、技术面来看，3450附近压力巨大，大盘久攻不下，不得不"从长计议"；

5、10月29日，十八届五中全会将结束，相关题材的炒作或将告一段落。