央妈"不敌"证监会?：A股"温和"守稳3400 妖股暴跌声一片！

在上周五晚间"央妈"意外降息又降准的利好消息，A股今天(10月26日)走势温和，并未如投资者期望的大幅走高；然而在上周证监会每周例行发布会上，"重拳"出击操纵市场案件，效果非常明显："妖股们"集体迎来一片暴跌声。

沪指全天宽幅震荡，早盘大幅高开后走低，随后维持高位盘整，几次走高均快速回落，午后开盘，沪指在军工等板块拉升下，一度涨逾1%，上探至3457.52点，随后快速跳水翻绿。沪指在临近尾盘回升。

截止收盘，沪指报3429.58点，涨幅0.5%，成交4539亿元，深成指报11687.77点，涨幅0.73%，成交6528亿元；创业板指报2527.48点，跌幅0.43%，成交1739亿元。

板块个股：风沙治理板块表现出色，福建金森、平潭发展、大禹节水、蒙草抗旱等股涨停；东亚自贸概念表现抢眼，大连港、时代万恒涨停；券商股表现活跃，西部证券、招商证券等股涨幅居前。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余139.59亿元，占比107%。截至16:01，港股通每日105亿元额度剩余104.97亿元，占比99%。

股指期货：截至收盘，沪深300期指IF1511涨0.53%，上证50期指IH1511涨0.26%；中证500期指IC1511跌0.12%。

"央妈"送双降大礼 A股走势"太"温和！

中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。

受“双降”消息利好，券商股早盘集体迎来大涨，板块整体涨幅逼近6%后回落，西部证券盘中一度涨停，收盘涨6.24%，招商证券涨3.81%，东吴证券涨3.59%。

有分析师指出，尽管中国稍早降息及降准，但市场对于双降早有预期，因此今日反响并不强烈，反而有一些获利盘和套牢盘趁机出货，大盘走势较温和，午后一度下跌，尾市大盘才出现回升，最终以红盘告收。

“双降是在预期之中的事，预期兑现后，获利盘再加上套牢盘压力，大盘就可能高开低走。现在能够温和上涨，就算蛮强的了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

与此同时，值得一提的是中国共产党十八届五中全会将于10月26日至29日在北京召开，“十三五”规划引燃市场诸多投资主题，个股水涨船高受热捧。

“十三五”规划十个任务目标已经公布：1、保持经济增长；2、转变经济发展方式；3、调整优化产业结构；4、推动创新驱动发展；5、加快农业现代化步伐；6、改革体制机制；7、推动协调发展；8、加强生态文明建设；9、保障和改善民生；10、推进扶贫开发。其中，加强生态文明建设是首度写入五年规划。

证监会重拳出击 "妖股们"惨跌不止！

上周五证监会再次开出巨额罚单，今日多只妖股开盘集体跌停，拖累沪指一度翻绿。截至收盘，特力A、海欣食品、暴风科技、洛阳玻璃、上海普天均跌停，梅雁吉祥跌9.80%、安硕信息跌8.40%。

证监会上周五公告称，拟对12宗操纵证券市场案件作出行政处罚，总计罚没款金额超过20亿。这是今年以来证监会单次通报罚没款额最高的一次。今年以来，证监会有确切罚没金额的通报共有15起，涉及金额至少35.12亿元。