美股也在“去杠杆” 全球资金涌入货币基金

全球股市三季度的表现都不大好，美股也不例外。美股市场也在经历“去杠杆”的过程，更让投资者担心美股牛市的未来。

据海外媒体报道，纽约证交所的数据显示，在经历了8月份的市场动荡后，美股市场保证金负债量已较4月份的历史高点回落6.7%，从超过5000亿美元回落至4730亿美元。据悉，保证金负债量是指股票买家向经纪人借入的资金量，这一数值越高说明整个系统的杠杆越高，也意味着潜在风险越高。

当前，美股市场的这种杠杆回落，究竟是一种健康回调还是会带来实质风险？

金融博客Zerohedge的报道指出，在过去15年时间里，美股市场保证金负债量出现过4次从高点回落至少6.7%的情况，分别是在2000年4月、2007年8月、2010年5月以及2011年8月。前两次市场出现的回调变成了长期的下跌，市场随即进入周期性熊市。而在后面两次，尽管保证金负债量回落也伴随着市场回调，但市场并未出现持续性下跌。有分析人士表示，尽管难以判断近期保证金负债量的回落是否就是长期下跌的开始，一旦市场重演2000年和2007年的那一幕，后果将是十分可怕的，隐藏在高杠杆下的巨大潜在风险，将变成巨大的实质风险。

最近，美股市场的表现也有点不尽如人意。截至目前，标普500指数三季度整体跌幅扩大至6.4%，或将创下近4年来最大单季跌幅。现在，标普500指数较其5月份创下的历史收盘高点2130.82点已下跌近10%。

对于美股的未来，美联储的货币政策起到关键性作用。美联储主席耶伦上周表示，美国经济前景普遍显得稳固，海外经济增长疲软的迹象还不足以影响到美联储的政策。耶伦预计，美联储将于今年晚些时候加息，令市场对美联储的货币政策路径更加明晰。受此影响，欧洲股市上周五大涨近3%。

美联储年内加息也再次获得经济数据的支持，美国商务部近日公布的数据显示，二季度美国国内生产总值终值年化环比增长3.9%，好于市场预期的3.7%。

此外，投资者依旧对全球市场保持谨慎态度。美银美林与EPFR Global发布的报告显示，截至9月23日的一周，全球投资者向货币市场基金净投入170亿美元，使此类资产的吸引力25年来首次同时超过债券基金和股票基金。数据显示，全球股票基金净流出资金33亿美元，债券基金净流入资金4亿美元。