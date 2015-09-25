"三因素闹市": 反复跳水 A股"重挫"失守3100点关口

今天(9月25日)是本周最后一个交易日，也是传统的中秋佳节之前的最后一个交易日。然而，假期因素、技术面因素，以及IPO重启传闻等三大因素纷纷来袭，导致本已脆弱的市场情绪"雪上加霜"，A股如遭当头一棒，盘中反复跳水，失守3100点关口。

今日两市小幅低开后震荡整理。10：26过后，两市跳水，沪指失守3100点。午后，两市弱势震荡。盘中，两市震荡回升，沪指重上3100点。14：30过后，两市下行，沪指再失3100点。临近收盘，银行股护盘，沪指跌幅收窄。两市各大板块全线飘绿，两市2000余股收绿，成交量再度萎缩，全天两市成交仅5500亿元。

截至收盘，沪指跌1.60%，报3092.35点，成交2490亿元；深成指跌3.26%，报9904.76点，成交3128亿元；创业板指报2020.97点，跌幅4.06%，成交858.9亿元。沪指本周跌0.18%，深成指涨0.55%。

板块个股：国产软件跌幅居前，中国软件、浪潮信息、安硕信息等6只个股跌停。信息安全走势疲软，北信源、美亚柏科、兆日科技跌停。体育概念走弱，莱茵体育、道博股份跌停。在线教育走弱，文化长城、飞利信、锦世股份跌停。银行板块走势强劲，民生银行、交通银行、工商银行涨逾1%。

沪港通：港股通连续18日净流入，今日港股通净流入4.36亿，当日额度剩余100.64亿，余额占额度百分比96%。明日起(9月26日)至10月7日，港股通关闭。9月25-28日，10月1-7日，沪股通关闭。

股指期货：股指期货今日全线收跌，截至收盘，主力合约IF1510跌2.02%，IH1510跌0.90%，IC1510跌4.57%。

外围市场：亚太市场：日经225指数收盘上涨1.76%，报17880.51点；日本东证股价指数收涨1.88%，报1453.81点。台湾加权指数收盘上涨0.11%，报8132.35点。韩国首尔综指收盘下跌0.22%，澳大利亚指数收盘下跌0.30%。欧洲市场：德国DAX指数盘初上涨2.28%，英国富时100指数盘初上涨1.92%，法国CAC40指数盘初上涨2.57%，西班牙IBEX指数盘初上涨2.05%，意大利FTSE MIB指数盘初上涨2.46%。

三大因素齐闹市 A股下挫迎接中秋

一、IPO重启传闻 中证协：确认是谣言

今天盘中，市场流出传言称“接到协会通知，新股重启发行正在准备。”随后，中证协人士出面辟谣，确认消息是谣言。

“经初步调查显示，该谣言主要经微信朋友群转发扩散，源头正在调查中。”中国证券业协会相关人士称。“协会方面已经确认是谣言。”证券业协会相关人士指出，请大家不信谣、不传谣。

二、技术面因素

从技术面来看，如果以8月27日沪综指收盘站上3000点算起，大盘在3000至3200点区间震荡已接近一个月，如此胶着的行情不免令人产生“盘久必跌”的担忧。

三、节假日因素

随着中秋节，以及国庆节等双节来临，投资者获利了结心态较重。巨丰投资称，随着中秋和国庆双节临近，市场参与度降低，市场重现低迷走势。目前市场振幅收窄，随时酝酿变盘。盘中击穿3100带你，有可能诱发技术层面的超卖，从而出现很好的低吸机会。

消息面：

人大财经委副主任吴晓灵9月24日表示，《证券法》（修订草案）二审最快也要12月，三审以及出台只能等明年看了，股市波动使得有关方面要更多研究经验教训，所以整个进程向后推迟。

9月24日，中国政府网发布了《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，明确了国有企业发展混合所有制经济的总体要求、核心思路、配套措施，并提出了组织实施的工作要求。

分析师观点：

分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。