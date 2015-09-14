欧元与市场风险偏好的现状与展望

高盛(Goldman Sachs)周一(9月14日)撰文就欧元与市场风险相关性的当下表现及后市走向进行分析。内容如下：

从今年年初开始，欧元/美元与市场风险偏好的负相关性就持续增加。特别是当市场风险厌恶情绪上升时，欧元/美元的上涨就较为明显。

从我们的角度来看，这是欧元近期一个重要的走势特征。也主导者欧元年初大跌以来的波动率走向。

那么欧元/美元与市场风险的关系当前是怎样的呢？

目前，市场上有很多基于两者间关系的投机行为。比如，风险偏好下降的时候，欧元空头仓位就出现了结。欧元与新兴市场货币间的融资交易就会反转，投资者做多欧洲股市时的对冲性欧元空头也会转向。

在4月的时候，我们描述欧元表现的时候，更多的还是在考虑极度宽松的货币政策(特别是低利率、前瞻性指引和QE)。当时情况和2010-2013年的美元一样。而现在，与风险偏好之间的关系解释了欧元/美元整个夏天的走势。

而美元就是硬币的另一面，至少和欧元比较时，美元是一个更倾向于风险偏好的货币。在市场关注美联储政策和经济数据对政策倾向影响的同时，更好的数据即能推高风险偏好，又能增加美联储紧缩预期。

欧元则与风险偏好负相关。但从我们的角度来看，并非是真正的避险货币。因为我们没有看到欧元从避险资金流向固定收益资产中获利的显著表现。

那么欧元/美元与市场风险的关系接下来会怎样呢？

从短期来看，欧元或许能维持和风险偏好的负相关性。但是，这并不能长期阻碍本行看空欧元/美元的观点。因为欧洲央行延长宽松和美联储紧缩政策将是影响欧元/美元下一步走向的关键。

即便以日为单位，风险厌恶情绪能支撑欧元，但欧洲央行延长宽松对欧元/美元的打压作用是无法阻挡的。我们预计欧洲央行会在未来几个月先延长购债时长，包括这一措施在内的任何额外宽松的做法都能令欧元/美元在未来12个月跌至0.95水平。