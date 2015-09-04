大数据告诉你：A股解套会有时 外媒提示勿漏看重大机会

上证指数在一片哀叹声中来到了3000点附近，最低跌到2850点，数据统计显示，2015年6月12日至今，上证综指由5178点，跌至3100多点，A股市值由76万亿跌至46万亿，2个多月时间，30万亿财富灰飞烟灭。8成的个股下挫幅度超过30%，44%的股票跌幅超过50%，股价断崖式下挫，跌停属于家常便饭。

历史大顶均有解套之时

虽然市场一再沉底，但关于底部的讨论热闹起来，多空观点也开始分化。不过投资者最为关心的还是，在5100点上方买入的股票还能解套吗？

有国内媒体根据历史行情专门研究了这个问题，文章针对上证综指20多年间的曾经被视为A股投资者绝望的山顶的点位下，全部A股后市的走势进行完整的统计，结果惊人——除了6124点的尖顶，其他十个顶部高位买入的投资者其实都有解套的机会，即便是6124点买入，只要选对个股，在2007年至今的8年间，仍有望录得可观收益：

第一顶：1428点；买入点：1992-5-25

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1。

第二顶：1444；买入点：1993-2-26

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2015-6-12、2015-9-1。

第三顶：1041；买入点：1994-9-14

解套点：1997-5-12、1998-6-4、1999-6-30、2001-6-15、2004-4-7、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12。

第四顶：1510；买入点：1997-5-12

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1。

第五顶：1422；买入点：1998-6-4

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1。

第六顶：1756；买入点：1999-6-30

解套点：2001-6-15、2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1。

第七顶：2212；买入点：2001-6-15

解套点：2015-6-12、2015-9-1。

第八顶：1783；买入点：2004-4-7。

解套点：2007-10-16、2009-8-4、2015-6-12、2015-9-1。

第九顶：历史之最6124；买入点：2007-10-16

解套点：2015-6-12。

第十顶：3478；买入点：2009-8-4

解套点：2015-6-12。

上证综指面世的23年期间，10个所谓的历史大顶部，在中国不到30的资本市场当中，“不逃即死”的说法均被证伪，在这些所谓的顶部买入股票并持有不动，在后续的短短20年当中，均出现了多次大概率的解套机会，并获取超额收益率，文章统计甚至发现，其年化复合增长率高达12%以上。

外媒：切勿漏看了转型契机

也就在A股市场哀鸿遍野的时候，彭博日前撰文提醒投资者，中国经济现在处于误解和夸大其实的状态中。如果你只偏听主流媒体，你可能会相信这个亚洲大国正处于经济灾难的边缘。“但是鲜少报道的是中国经济的衰落并没有像转变一样程度如此大。”

世界第二大经济体开始把重心从制造业转移到消费和服务行业，中国的PMI指数从今年，3月开始就处于收缩趋势，包括金融服务，保险业，娱乐业，旅游业和其他的服务行业增长速度前所未有。

根据中国人民银行的统计，在中国，海外旅行、电影票房收益和商业都在呈爆炸级指数增长。中国曾经处在挣扎边缘的房地产也在繁荣发展。中国政府也刚刚放宽政策，允许更多的外国人到中国大陆购买房产。

在一份最近《经济学人》中非常清晰地指出了这一观点：

对中国经济来说，房地产市场比股市更加重要。房产和土地在金融体系中占有大多数担保品的角色，也在促进经济增长中扮演了重要的角色。然而关于股市大跌的新闻盖过了房地产反弹的新闻。房价连续三个月在全中国大涨。股市第一次崩溃后的两个月，房价继续大涨。

根据自2004年收集的每日数据来看，现在上证指数市盈率中值为48.6倍。如果该指数回到平均值，指数下跌风险就为32%。现在，中国区域基金的市盈率为16倍。这意味着USCOX的下跌风险更少，比上证指数也更便宜。

文章结论称，相信中国市场仍旧是世界上最具增长力的市场，继续提供好的投资机会。