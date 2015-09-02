美股跳水美元也被拖下水 小非农、褐皮书齐袭

周二全球股市全线下挫，尤其是隔夜美股重挫更是打击市场人气，美元受到明显拖累，而欧元、日元等避险货币则表现抢眼。周三金融市场将关注素有“小非农”之称的美国ADP就业报告，此外北京时间周四凌晨的美联储褐皮书也将受到关注。

因周二(9月1日)数据显示，中国制造业以三年最快速度萎缩，令投资者对全球经济增长的忧虑加重，并引发股市遭遇普遍抛售。美国股市隔夜加入全球股市的下跌行列，此前曾创下逾三年来最大月跌幅。

标普500指数周二收盘重挫下跌3%，至1,913.85点，创今年单日第三大跌幅。道指周二跌469.68点，跌幅2.8%，报16,058.35点；纳指下挫2.9%。

9月份通常是股市一年里表现最差的一个月，彭博汇总的数据显示，自1927年以来，标普500指数在9月份平均下跌1.1%。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周二表示，无论美联储(FED)决定提前还是推迟几个月开始加息，美联储或许都只会逐步加息。属于鸽派阵营的罗森格伦说，考虑到低通胀以及美国经济增长所面临的威胁，比过去更加温和的紧缩周期是合适的。

最近股市大跌，周二跌势加剧，原因是对中国经济增长放缓的担忧，中国经济放缓可能导致美国通胀率低于目标水准。美股在罗森格伦讲话后继续走跌，美元指数扩大跌幅，纽约尾盘下跌0.40%。

近几周，对市场持续动荡的背景下，美联储是否仍将在本月加息的疑虑打压了美元。

事实上，随着美联储加息脚步的临近，股市表现对于加息的预期以及美元走势产生明显影响。如下图所示，近期美股与美元指数走势高度相关。

因全球股市下跌促进了避险需求，日元、欧元和瑞郎上涨。Western Union Business Solutions分析师Joe Manimbo表示，避险心态蔓延全球，日元和瑞郎上涨是典型的避险交易。

周二纽约尾盘，美元/日元重挫1.20%，报119.80，自上周触及的121.76高位回落。欧元/美元攀升0.70%，报1.1297，延续从上周触及的一周低点1.1156的反弹势头。

野村(Nomura)分析师Yujiro Goto说道：“围绕中国的担忧是推动汇市的主要因素，中国PMI数据更趋疲弱，对整体风险人气构成打压。美元一度受到月末资金流的提振，但目前看来也已经消退。”

DailyFX周二撰文称，随着全球股市的暴跌，市场避险情绪上升，与上周一的走势类似，欧元以及日元受益上涨，而商品货币则再度出现回落。

聚焦小非农、褐皮书

近期市场动荡使得一些美联储官员感到犹豫，而且促使投资者将9月加息的几率预期下调至32%。不过美联储已经明确表示，未来货币政策主要依赖经济数据表现，假如非农数据强劲，则仍会令美联储加息概率提升。

美国8月ADP就业人数变动数据将于北京时间周三20:15出炉，根据外媒调查得到的预期中值，8月份增幅为20.1万，此前7月ADP就业人数增加18.5万。

ADP数据素有“小非农”之称，前者与非农就业报告有较为强的相关性，因此ADP数据表现会对市场造成明显影响。

除了ADP报告，投资者还应关注北京时间周四02:00出炉的美联储褐皮书。道明证券(Toronto-Dominion Bank)声称，褐皮书可能显示对美国经济增长前景的信心有所减弱。

道明证券策略师Millan Mulraine在报告中写道，金融市场可以从9月2日公布的美联储褐皮书的语气中寻找方向；投资者将试图评估“近期全球不确定性爆发”带来的影响。

报告显示，对商业投资和招聘意愿的描述将受到特别关注；由于企业评估全球经济前景，预计褐皮书会指出对美国经济增长的信心有所减弱。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，褐皮书将提供7月初至8月21日间经济状况的部分证据，所以可能部分反映近期的金融市场动荡。此前华尔街普遍预期美联储会在9月加息，但近期市场动荡令这一预期出现降温。

北京时间周五20:30，美国劳工部将公布8月非农数据。接受彭博调查的经济学家预计，美国8月份可能新增就业人数22万人，平均小时薪资同比上升2.1%。

安联(Allianz SE)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示，本周的非农就业报告可能成为美联储决定9月是否加息的关键因素。

曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官的埃里安在接受采访时表示，假如非农就业增长强劲——超过20万人，而且薪资水平最终上升，则是美联储最好加息的信号。