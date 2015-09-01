中国PMI差强人意挫抑亚股人气 A股勉力回补盘初跌幅

亚太地区股市周二(9月1日)走软，此前出炉的两项调查显示，中国制造业处于数年来最低迷态势，这引发对中国经济健康状况的新一轮担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，抹去早盘涨幅。该指数8月累计下跌逾10%，为2012年以来最差月度表现。

中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，创3年低点，前月为50.0。另外，财新、Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

美股下跌也损伤亚洲人气，此前美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)讲话加强投资者对美国9月升息的预期。美国股指期货在亚市跌1.5%。

中国股市开盘下跌，沪综指下挫1.8%，沪深300指数下滑2.2%。两指数8月均累计下挫12%左右，为连续第3个月下滑。中国股市自6月中旬以来已经跌近40%，尽管政府出台了史无前例的支持举措。

澳洲联储(Reseve Bank of Australia)将在稍后的12:30公布最新政策决定。市场人士认为，该行几乎铁定会维持利率不变，部分人士预计受中国忧虑影响，澳洲联储将发表更加温和的声明。

日本股市周二下跌，因疲软的企业资本支出数据打击了市场人气。日经225指数早收盘跌2.3%，至18,458.52点。东证股价指数33个分类指数中有30个下跌，周期性股领跌。东证股价指数下滑1.7%，报1,510.73点。

日本财务省周二公布的数据显示，4-6月企业资本支出同比增长5.6%，增速较前季放缓，进一步表明经济从衰退中复苏的艰难。

东芝遭抛售，该公司再度推迟公布截至3月份的会计年度业绩，因发现新的会计错误。该股跌幅多达4.9%。

因摩根士丹利下调评级，TDK Corp重挫4.6%，令日经指数下跌14点。证券类股表现不及大盘。汽车类股也下跌，本田汽车跌2.5%，日产汽车跌2.1%。

中国市场方面，沪深两市双双大幅低开，沪指开盘跌1.5%，随后一路震荡下行，盘中失守3100点，最低跌至3053.74点，10:20左右探底回升，临近午盘拉升动作；创业板今低开低走，最低跌至1877.36点。盘中银行股与石油双雄两大权重股逆势拉升护盘，两市逾2000股飘绿，仅不足200股飘红，题材股低迷。

沪指早收盘报3172.03点，跌幅1.06%。深证成指报10289.58点，跌幅2.46%。创业板指1941.90，跌幅2.75%。板块方面，银行、石油板块飘红，航空、军工、大数据跌幅靠前。

据国泰君安证券最新发布的策略周报，市场近期调整过程中，整体的估值水平正在进入合理的区域之中，在3000点附近，有部分行业和领域的估值水平已经回归到2015年年初甚至2014年年初的水平。估值变化本身对市场而言是一个新的变化，这意味着市场中部分领域正在进入价值型特征投资者的关注范围。