多重利好难振澳元 警惕午间澳联储决议

澳元/美元周二(9月1日)亚盘持续低位交投，本土及中国向好的经济数据均未能构成提振，市场对午间澳联储决议内容的忧虑显现。

澳洲统计局公布的数据显示，澳洲7月季调后营建许可月率上升4.2%，优于市场预期的上升2.5%；年率上升13.4%，优于预期的上升9.8%。

澳洲楼市数据表现良好，但澳元多头无意借此入场。同样的情况也发生在中国经济数据对市场的影响上。

财新/Markit联合公布的数据显示，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，略优于预期的47.2。

稍早公布的数据显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.7，和预期持平。

中国制造业数据略微向好，但也未能有效提振澳元。中国股市盘中的承压或抑制了市场的风险偏好。上证指数盘中跌幅逾3%，至3106.38点。

此外，澳洲二季度经常帐赤字创2009年来高位，至190亿澳元。该数据也抑制了澳元的看多情绪。

不过，更为关键的仍是午间的澳联储决议。接受外媒采访的分析师均预期澳联储此次将维持利率不变。但问题在于澳联储政策声明的倾向。

在全球金融市场不确定性高企，中国因素持续放大的背景下，澳联储声明进一步偏鸽的可能性上升。这也是为何投资者目前仍不愿意做多澳元的主要原因。