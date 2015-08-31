商品货币齐跳水 三大风险来源中国因素位居榜首

外汇市场周一(8月31日)的波动主要集中在商品货币方面，澳元、纽元、加元全线下挫，主要归因于近期大宗商品价格继续滑坡。中国股市周一再次中幅下滑，这使市场对于世界第二大经济体的前景感到担忧。中国是世界最大的大宗商品市场需求方，近期中国的经济增长放缓以及进口需求减少使澳元、纽元等商品货币受到巨大影响。

全球股市低迷 商品货币齐跳水

MSCI明晟所有国家世界指数8月份料下跌6.7%，为2012年5月以来最大跌幅。由于全球经济趋缓所引发的担忧情绪，导致股票纷纷走软，大宗商品下跌。

全球股市的三年多来最大月度跌幅进一步扩大，因围绕中国的人气走软，而美联储官员此前暗示已就加息做好准备。

8月份全球股市市值蒸发逾5万亿美元，中国在8月11日让人民币贬值的意外之举引发担忧，市场担心中国经济情势可能比分析师之前预估的更糟。

大宗商品价格下跌导致商品货币随之下跌，全球经济、尤其是中国经济走势疲软使大宗商品市场需求面受到打击。澳元、纽元等货币的市场情绪低落。

澳洲联储周二将会公布利率决议。目前市场对于澳洲联储进一步降息的决定并不抱太大希望。美联储9月加息的预期受到近期全球市场动荡以及中国方面因素影响而大大降低。而澳元兑美元也维持在接近0.70的水平上，但澳元存在一个问题就是中国人民银行此前调整了人民币中间价，使人民币贬值，这对澳洲出口行业产生巨大影响，所以市场预计中国近期举措可能使澳洲联储在明年2月会议前至少再进行一次降息。

原油价格周一出现回落，上周五原油在连续两个交易日大幅上扬之后，重新回到45美元左右的水平。此前原油跌至40美元以下，一度达到2009年以来最低水平。原油市场供过于求的现状受到OPEC与俄罗斯等非OPEC国家争夺市场份额的影响继续恶化。OPEC主要国家沙特和伊拉克等均坚持不减产，而伊朗在与六大国达成核协议之后，也正在准备迅速增加产量以夺回因制裁失去的市场份额。而一些采油成本较高的国家如尼日利亚、委内瑞拉、厄瓜多尔等国在低于40美元的原油价格情况下已经在赔本产油。

加元周一继续走低，美元/加元涨幅超过0.50%。原油价格回落使加元反弹希望渺茫。原油是加拿大最主要的出口产品，占到总出口额的逾30%。而国际原油价格近期大幅下跌，使加元和加拿大经济受到巨大打击。

中国成市场关注中心 下一轮市场风暴来自中国？

随着人民币贬值风暴和全球股市暴跌风暴逐渐平息，金融市场暂时恢复了宁静。不过，令市场人士担心的因素并未完全消退，他们时刻在担心下一轮市场风暴将会因何而起。

据CNBC周一的报道指出，当前市场最为担心有三大风险：美联储(FED)加息、中国经济增长放缓和希腊局势问题。

中国股市近期出现大幅下跌，市场人士也担心中国政府的救市行动能否持续加力。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的中国股市策略负责人David Cui表示，“当投资者感觉政府救市力道减弱，股市可能会面临抛售的风险。”

与此同时，美联储加息的脚步也在日益临近。在上周末的杰克逊霍尔央行全球会议上，美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)就指出，现在评判9月市场波动的影响还为时过早。

除此之外，希腊问题仍是市场挥之不去的阴影。9月20日，希腊将会展开新一轮的大选，届时前总理齐普拉斯(Alex Tsipras)能否重新赢得选民的支持仍是一个疑问。

从CNBC最新的一份调查显示，有60%的人担心中国将会成为引发市场下一轮风暴的“发源地”，有34%对美联储加息冲击市场心存忧虑，欧元区政治不稳定性的投票仅占6%。

欧元日元成为避险新宠 汇市多头开心

随着中国经济增速放缓及美联储可能加息搅动全球市场，外汇交易员纷纷将日元和欧元作为避险选择，日元与欧元的关联性也创出自2007年来的最高水平。

在上周全球股市暴跌的行情中，日元和欧元涨跌亦步亦趋，这两个货币的关联性创下自2007年初以来最高水平。日元本月已累计涨2.3%，有望创下2014年1月以来最大涨幅。欧元本月累计上涨2.4%，获奖创出4月份以来最大单月涨幅。

周一日元和欧元双双出现一周来的首次上涨。美联储须就2006年来首次加息的时机作出决定，而中国问题观察人士则在斟酌中国经济能否实现软着陆。预计周二即将公布的数据将显示中国8月份制造业萎缩。

瑞穗证券(Mizuho Securities)驻东京首席外汇策略师铃木健吾(Kengo Suzuki)表示，“市场人士对本周出炉的一系列重要经济数据及中国形势保持高度警惕”。

铃木健吾指出，“上周后半段单向避险情绪引发大幅回调，市场是在为本周数据和各项会议做准备。随着中国相关担忧减退且围绕美国经济表现的期待升温，市场应会重回稳定。”

“日元需求来自于那些在市场震荡之际寻求一定避险的交易员，”西太平洋银行驻悉尼的外汇和商品策略部门全球主管Robert Rennie说。“本周对于全球所有市场来说都是重要的一周。”

美联储9月加息与否成疑 美元恐月线收低

周一欧市盘中，避险日元和低收益欧元本交易日走高，因全球股市本周开局下跌，引发投资者回补利差交易中常见融资货币的空头押注。在利差交易中，投资者卖出低收益货币，买入高收益货币和资产来进行投资。在全球金融市场波动性加剧及股市下滑之际，投资者往往减持此类头寸。

美国本周五将发布重磅数据--非农就业报告，将为美联储会否在9月升息提供线索。美国企业调查报告，工厂订单及贸易数据等亦将于本周出炉。如果这几项美国数据能够支撑美联储在几周内升息的预期，美元料获得提振。但焦点在于这种情境下，风险人气能否保持。

新加坡瑞银财富管理部门的外汇策略师Tan Teck Leng表示，“我们认为9月美国升息对风险人气来说未必是坏事。美联储有可能逐渐地进一步升息，美联储主席耶伦可能宁可偏向于温和立场。鉴于这个看法，我们维持市场将保持风险偏好的观点，因此预计美元/日元将进一步走低，而欧元/美元亦将进一步走贬。”

美联储副主席费希尔日前表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。

欧洲股市今天盘初走低，德国与法国均可能创下四年来的最大月线跌幅。中国股市亦下跌，日本股市同样重挫。欧洲时段交易量相对较低，伦敦市场因假日休市。有分析师指出，由于美国最早可能下月升息，美元跌幅将会受限。

北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen表示，“股市目前成为关注焦点，缺乏风险偏好，不利于美元。虽说如此，由于9月升息重新成为焦点，我倾向于认为欧元/美元会进一步走低。”