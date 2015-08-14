美联储9月加息预期空前高涨 黄金反攻大旗飘扬

国际现货黄金周五（8月14日）亚欧盘中先抑后扬，于亚市盘中触及日内低点1112.60后震荡上行，最高上探1119.50美元/盎司。因人民币连续贬值担忧消散，黄金周三结束了连续五天的涨势，自亚市盘初触及的逾三周高点1126.31回落，北美时段，美国公布的7月零售销售和上周初请数据向好，黄金试图下探1110.00，但最终守稳该水平。

人民币兑美元即期周五盘中略微走高，央行中间价微升结束连3日大贬，市场对人民币持续贬值的担忧缓解。人民币本周的大幅贬值是黄金脱离五个半月低位强劲反弹的主要因素，随着人民币贬值热潮消退，金市重新受到美国经济基本面及美联储加息前景的主导。

人民币贬值预期降温美国经济数据向好 黄金由三周高点回落

人民币汇率周五小幅上升，结束了此前连续三个交易日的大幅贬值，短期市场进入均衡状态。

中国人民银行周四(8月13日)上午就完善人民兑美元汇率中间价报价问题举行记者会。央行行长助理张晓慧称，从形势看，不存在人民币汇率持续贬值的基础，央行有能力保持汇率稳定。央行副行长易纲否定了人民币贬值10%刺激出口的说法。

随着央行积极管理市场预期，人民币急跌已过，美元出现企稳迹象，市场对持续贬值的担忧情绪也得到缓解，黄金周四触及逾三周高点1126.31后受获利盘打压回落。

周四北美时段，美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国7月季调后零售销售月率增长0.6%，预期增长0.5%，前值修正为持平。这也表明在经济占比达到70%的消费支出料将持续提振世界第一大经济体的增长。

数据还显示，扣除汽车之外，美国7月零售销售增长0.4%，预期和前值均增长0.4%。

同时公布的数据还显示，美国8月8日当周季调后初请失业金人数增加0.5万至27.4万，前周修正后为26.9万。波动较小的四周均值降至超过15年来最低水平。值得注意的是，美国初请失业金人数在7月中降至25.5万，为1973年11月份以来最低水平。数据还显示，波动较小的四周移动均值在上周降至26.625万，为截至2000年4月15日当周以来最低，前周为26.8万。数据预示着美国就业市场逐步稳健复苏。

经济学家在周四经济数据发布后上调美国GDP预测，称周四的零售销售、商业库存说明更快的经济增长。法国巴黎银行上调美国第二季GDP预估至3.4%，因之前几个月的零售销售数据被上修并且企业库存高于预估的影响。

凯投宏观预计，美国第三季度消费开支增长2.5%至3%，并称如果能源价格的最新下跌持续下去，第三季度开支或许最终会变得甚至更加强劲。

7月零售销售和上周初请失业金人数双双向好，这支持美联储最早在今年9月采取行动，黄金进一步滑向1110.00水平。

人民币影响有限 美联储9月加息呼声高涨

中国央行大幅贬值人民币的举措成为近期财经界热议的焦点，但人民币近期不存在连续贬值的基础，央行积极管理汇率预期，市场逐步趋于稳定。美联储政策最终还是受美国经济数据所推动。

美联储9月货币政策会议渐行渐近，多数市场人士预期美联储将于9月首次加息，结束近十年的近零利率水平。

周四(8月13日)公布的彭博调查结果显示，尽管考虑到人民币贬值的影响，仍有77%的经济学家预计美联储将于9月加息。

据《华尔街日报》周四公布的调查结果显示，压倒性的多数经济学家预计美联储将于9月开始加息，预计于9月加息的经济学家占总调查人数比例为82%；预计将于12月加息的经济学家占比从15%下滑至13%。

从美联储官员近期的动向来看，美国9月加息的可能非常高。

首先，美联储(FED)主席耶伦7月在众议院金融服务委员会作半年度证词中指出，在今年某个时间升息是适当的。这也是继此前一周的表态之后，耶伦再度确认年内加息的可行性。而且，耶伦曾暗示她倾向于稍早加息，随后缓慢收紧货币政策。

其次，亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)8月初称，美联储已接近准备提升短期利率，9月是合适的加息时点。洛克哈特为联邦公开市场委员会(FOMC)中立派指标性人物，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)政策立场坚定的拥护者。

第三，美联储三号人物，纽约联储主席杜德利（William Dudley）周三（8月12日）表示，美国经济越快进入强劲稳定复苏，就可以尽早升息 ，美联储可望在“不远的将来”升息 。他还指出，人民币汇率的调整可能是适当的。这番评论有助于为美联储加息营造平稳的外部环境。

原油创新低影响美联储加息路径 黄金有望重拾升势

NYMEX原油期货近期跌势延绵不断，周五再创2009年3月以来新低41.35美元/桶。油价自去年下半年以来跌幅过半，这是全球通胀大幅走低，遭受通缩幽灵威胁最重要的原因。通胀是美联储在考虑加息时最为关注的两个因素之一，通胀疲软，美联储很可能首次小幅加息，随后缓慢收紧货币政策，这将大幅降低黄金受到的压力。

技术面上看，黄金守稳1110水平有望延续反弹趋势，突破周四高点1126.60后的进一步目标位于1140.00，更关键目标位于1155.00水平，这里是黄金的一个重大阻力。