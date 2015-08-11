最新黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(8月10日)报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金走势平稳，金价开于1095.25/1096.25美元/盎司水平。金价盘中一度跌至1094.75/1095.75低位，但随后因美元走软，金价反弹至1108.75/1109.75三周高位，主要因美联储官员费舍尔和洛克哈特的讲话后不及市场预期鹰派。

白银隔夜温和走高，开于14.90/14.95美元/盎司水平。白银盘中一度温和走低至14.88/14.93低位，随后很快反弹至15.39/15.44 ，创7月中旬以来最高水平。白银尾盘保持窄幅震荡，并最终收于15.29/15.34美元/盎司水平。

从技术面上来看，金价本交易日收高至1105美元/盎司水平，盘中一度触及1109高位。从最近几个交易日来看，金价短线可能位于1090上方整固。若金价收高于1110水平，将打开通向1137(38.2%回撤位)的上行空间。

白银大幅收高于15.32美元/盎司水平。白银在突破15关口确认了其自14.40附近形成的双重底。该形态的理想目标位看向15.70(同时也是白银自17.77至14.40最近三个月跌势的38.2%回撤位)。



