国际油价惨遭“腰斩” 石油巨头重温1986年“噩梦”

布伦特油价当前不到50美元/桶，较一年前惨遭“腰斩”。油价低迷意味着，石油企业有必要进一步削减新旧业务的开支。那些试图通过处理油田资产来筹集资金的企业，可能不得不尽快降价出售。

为应对数十年来最严重的一次行业萧条局面，石油企业已砍掉1,800亿美元的支出。如今他们仍在继续消耗现金甚至进一步举债，以维持对股东的派息。

然而，鲜有迹象表明油价会来挽救企业，因为尽管原油市场已经供过于求，但石油输出国组织(OPEC)继续大力生产以应对美国页岩油产出的激增。

因非OPEC国家产量增加后，OPEC为了夺回市场份额也提高产量，1985年末油价在八个月内从大约30美元/桶暴跌至10美元/桶。

根据摩根士丹利(Morgan Stanley)，当时石油行业为了因应油价暴跌，将支出减少近四分之一，并裁员三分之一。之后10年，随着全球需求升温，油价逐渐反弹。

但当前供应过剩情况的持续时间可能要长得多。摩根士丹利在一份报告中称：“如果油价按照远期曲线预示的走向发展...这一轮低迷期可能要比1986年还要严重。”

外媒调查显示，分析师预期布伦特原油今年均价料为60.60美元/桶，明年或升至69美元/桶。

投行杰富瑞(Jefferies)分析师称，在最新一轮削减支出之后，国际油企将盈亏平衡点下调10美元/桶，但2016年仍需油价在每桶82美元，才能满足支出和分红需要。分红是几十年来该行业吸引投资的主要原因。

杰富瑞周三(8月5日)在一份报告中写道：“为弥补其中的缺口，该行业将增加债款。虽然该行业杠杆仍然可控，但这不是长久之计。”

皇家荷兰/壳牌石油集团(Royal Dutch Shell)、雪佛龙(Chevron)和道达尔(Total)等石油巨头受益于盈利的炼油业务。多数企业正在增加油气产出，尽量从过去的投资中挤出更多的营收，而这也加剧供应过剩。

据顾问公司Rystad Energy，根据油价情况，明年的支出料进一步缩水5%-15%。全球最大的油企用第二季财报说明，他们准备采取更深入和更痛苦的举措。

据Rystad，今年1,800亿的减支规模相当于较2014年减少约20%支出。油企已推迟总价值高达2,000亿美元的项目，包括储量巨大的高成本复杂项目，例如加拿大油砂及非洲、东南亚和北极地区的深水项目等。

对于陆上钻井而言，生产较投资滞后至少六个月，但对于复杂的深水油气田、液化天然气项目或加拿大油砂大型项目而言，滞后时间可长达10年。

英国石油公司(BP)首席执行官(CEO)Bob Dudley表示：“油价跌势将持续更长时间。”

石油巨头面临的问题部分在于，大型全国性油企和页岩油生产商几年来已逐渐提高在全球产量中的占比，使其成为超出他们控制的因素的牺牲品。根据Rystad Energy，这些企业大幅减少投资预计会使全球日产能到2020年时减少200万桶。

Dudley上周在公司季度获利下降近三分之二后说道：“对从阿伯丁到安哥拉再到休斯顿的石油产业来说，这真的是一段艰难的时光...感觉就像是1986年。”