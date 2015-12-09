商品货币遭遇“完美风暴” 低油价对美元是“噩耗”？

本周金融市场的焦点集中在原油上面。在过去三个交易日，这一全球交易量最大的大宗商品暴跌逾12%，至7年来最低水平。受此影响，大宗商品全线遭挫，而包括加元和挪威克朗等大宗商品出口国货币遭遇了“痛苦”的日子，短期内或将依然承压。尽管商品货币近期承压，但本周以来美元指数却几乎持平，究竟原因何在？分析师针对这一背后的逻辑进行了分析。

周二(12月8日)彭博大宗商品指数跌至1999年以来最低水平，布伦特油价盘中自2009年以来首次跌破40美元/桶。





挪威克朗领跌大宗商品货币，兑美元汇率跌至2002年4月以来最低水平，加元兑美元则跌至11年低点。油价重挫及金属价格疲弱，支撑了对依赖出口的经济体央行会祭出更多刺激措施，以压制本国货币来帮助出口商的预期。

美国原油期货跌至2009年初来最低，周二收报37.51美元/桶，跌0.14美元。布伦特原油期货跌至2009年2月来最低的39.81美元/桶，周一两份合约都崩跌6%，创2009年2月来最低。

美国政府数据显示，截至12月1日当周，基金经理对WTI的看空程度达到5年最高。

道明证券(TD Securities)高级汇市策略师Mazen Issa表示：“对商品货币而言，这是一场完美风暴。”

石油输出国组织(OPEC)上周五未能就产量上限达成一致，意味着供应过剩将继续压制油价。这一决定为投资者抛售原油、以及加元和挪威克朗等石油出口国货币亮起绿灯。

OPEC在12月4日的会议上放弃了其3000万桶/日的产量目标，转而支持目前每天约3150万桶的产量水平。

周二纽约尾盘美元/挪威克郎暴涨1.5%，报8.8194，为2002年4月来最高。美元/加元尾盘上涨0.6%，报1.3585，盘中触及2004年6月以来最低水平1.3622。

大宗商品价格今年迄今下跌24%，创下2008年以来最大年跌幅。

因本周铁矿石价格重挫及最新的中国数据打压澳元，澳元/美元周二纽约尾盘跌0.85%至0.7203。

CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说： “假如你要押注油价疲软，你应该会想卖出加元和挪威克朗，在油价下跌，一些人甚至称油价将跌至30美元/桶的情况下，这些国家的收入将受到打击，因此这些国家的货币仍将承压。”

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻纽约的外汇交易员Keisuke Hino说道：“在美元和日元于美联储会议前陷入区间波动之际，原油价格可能决定汇率的走向。在这种环境下，随着市场关注油价究竟还会跌多少，或许可以押注大宗商品货币会进一步下挫。”

澳洲联邦银行(CBA)首席外汇与利率策略师Richard Grace说道：“油价下滑不会很快结束。预计油价、国债收益率和商品货币将进一步承压，在周五的零售销售之前没有重要的美国数据出炉，因此大宗商品价格走势将引领本周的交易。”

低油价对美元不是好事？

但整体而言，美元周二表现不一，兑日元和瑞郎等避险货币下滑。美元指数跌0.2%，报98.45。而本周迄今为止美元指数也几乎持平。

分析师指出，由于低油价可能加剧全球通缩忧虑，加剧全球齐跌也令市场风险厌恶情绪高企，这令日元等避险货币和低收益的欧元表现不错，并拖累美元指数。

美元/瑞郎周二纽约尾盘重挫0.75%，美元/日元跌0.3%，欧元/美元升0.5%，报1.0887。

受大宗商品大幅下挫影响，工业类股和矿业类股引领全球股市下跌。周二MSCI所有国家全球指数跌0.9%，今年以来跌3.7%。

MSCI亚太地区指数跌1.2%。MSCI亚太地区能源指数跌3.9%，创出10月1日以来最低水平。日本东京证交所股价指数跌1%。澳大利亚标普/ASX 200指数跌0.9%。上证综指跌1.9%。

矿企类股引领斯托克欧洲600指数下跌1.6%。美股标普500指数跌0.6%。加拿大标普/TSX指数跌0.9%，该指数收于两年低点。

BK Asset Management首席分析师Kathy Lien撰文称，原油颓势通常与强势美元表现一致，但在过去数个交易日并未呈现美元全面攀升的势头。尽管美元兑大宗商品货币走强，但兑欧元和日元却表现挣扎。

文章指出，一直以来，许多经济学家认为，低油价对于美国经济是件好事，因为这会推动该国的消费，但即便自夏季以来平均汽油价格下挫了25%，美国消费者支出并未出现大幅增长。11月零售销售预计将有所提升，但料仅微增0.1%，而对于多数零售商而言，刚刚过去的“黑色星期五”无疑令人感到失望。近期数据表明，美国民众正加大储蓄或者将多余现金用于偿还债务。因此，假如油价下滑能够推动消费者支出，但大宗商品价格的最重要好处却不能被考虑在内，那么投资者不得不关注其它影响。

Kathy Lien写道：“我们相信，除非低油价并非是由快速上涨的美元所驱动(当然现在并非这种情况)，否则弱势油价对于美元的影响将弊大于利。反对美联储(FED)12月加息的最大依据之一便是，美国通胀过低，而过去三个交易日油价暴跌12%只会令美联储实现通胀目标变得愈发困难。”

Lien依然预计美联储会在下周加息，但她声称届时可能会有许多异见者。与此同时，油价下挫将令美联储决策者更加迫切地淡化首次加息的影响，以鸽派的前瞻指引来实现。当然，美国并非唯一受低油价影响的国家。除非油价趋势逆转并重回50美元/桶上方，否则2016年全球范围内的通胀水平依然将受到抑制。

Kathy Lien指出，低油价对于油价而言是坏消息的另一个原因是，假如消费支出未能增加，则油价低迷的主要后果将是能源企业获利下滑以及原油行业更多的裁员情况。

假如果真如此，美国就业市场以及整体经济都会遭受负面影响，这可能会迫使美联储在推出下一次加息举措时更加谨慎。