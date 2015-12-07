OPEC会议在争吵中落幕 原油价格战面临升级风险

石油输出国组织(OPEC)成员国周五未能就石油产量上限达成一致，这一结果在市场意料之中。高盛等投行随后也指出，国际油价恐面临进一步下跌的风险。

据外媒引述称消息称，会议在激烈争吵中结束。伊朗石油部长赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)在会议后称，“我们未做出决定，没有商定明确数字。”

OPEC发表的最终声明未提及新的产量上限。追溯OPEC上次未能达成协议，还要回到2011年，当时利比亚形势动荡，沙特(沙乌地)阿拉伯推进OPEC增产以防油价飙升。

OPEC秘书长巴德里(Abdalla Salem el-Badri)表示，由于无法预测伊朗明年将释放多少供应至市场上，因此未就产量数字商定协议。六个月前，几大国与伊朗就核问题达成协议，将解除对后者的制裁。

德盛安联资产管理能源基金经理人暨分析师Christopher Wheaton指出，“本次维也纳OPEC成员国会议结束了，曲散人终，但什么都没改变，石油产量未变，石油产量配额仍与实际产量存在差距，而功能有些失调的OPEC家族就和多数组织一样，成员就此各奔东西。”

不管如何，周五维也纳会议的这一结果，都将使OPEC在已然严重供应过剩的油市中面临进一步的价格战。

过去18个月油价已逾腰斩，目前油价水准之低，远难满足多数OPEC成员国平衡预算之需。布伦特原油周五跌至43美元/桶左右，接近多年低点。

高盛(Goldman Sachs)等银行预估油价可能进一步下滑。该行表示，“受到全球供过于求和存储过剩石油的库容用罄等因素的打击，油价甚至可能跌到每桶20美元。”

“OPEC和油价面临的压力将加大。以当前的生产过剩速度，我们的陆上储油容量第一季就会用完。”资深OPEC观察家暨智库PIRA创办人Gary Ross表示。