恐怖！大宗商品暴跌刮起“蝴蝶效应” 商品货币惊呼“灾难降临”

隔夜跌矿石和国际油价大幅下挫，铁矿石价格逾6年来首次跌破40美元/吨，美国原油期货亦重挫至近7年来的低位，现货黄金也受累回吐上周五的大半涨幅。周二(12月8日)欧市盘中，美国原油期货价格仍徘徊于37.80这一低位附近，而现货黄金则小幅回升至1073美元/盎司。大宗商品的崩跌势头让商品货币“很受伤”，加元、澳元和纽元等货币兑美元全线大跌。

大宗商品“伤不起”！铁矿石和原油上演“崩跌二重奏”

大宗商品崩跌势头卷土重来！隔夜铁矿石和国际油价双双大跌，加剧市场抛售大宗商品风潮，现货黄金的反弹势头也受阻。

美国原油期货价格周三跌破40美元/桶之后便一发不可收拾，油价连破39、38关口，最低触及37.50美元/盎司，刷新自2009年以来的低位。日内欧市盘中，美国原油期货价格仍徘徊于37.80这一低位附近。

技术上看，日图中，油价仍面临着下行的压力。技术指标显示，MACD绿色动能柱放大，随机指标向下；布林通道中，金价位于下轨附近；短期均线向下。

在隔夜大跌之后，油价的短线下行趋势进一步确认，在重返42.00前预计将维持弱势。油价或仍有下行空间。

上周五的维也纳会议中，OPEC内部在经过激烈地争论之后，最终决定维持产量不变，同时重新吸纳印尼成为会员国，这也成为了油价崩跌的“导火索”。

纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“OPEC不限产的日子就要来了。沙特人排挤高成本产油国出局的游戏加码了，他们为了重夺控制权准备不惜打持久战。这也是油价大跌的原因所在。”

对于油价后市的走势，各大投行机构纷纷流露出悲观的看法。包括高盛(Goldman Sachs)在内的投行认为，油价存在跌至20美元/桶的风险。

CEF Holdings的主席和首席执行官Warren Gilman指出，“毫无疑问，原油价格将会继续下跌。最近OPEC会议给市场带来的情绪影响或将引发油价加速下跌。我认为方向是显而易见的，油价还要下跌。”

他同时表示，“油价何时见底，这恐将取决于诸多因素：有很多政治事件因素，还有很多突发性事件。基本面仍是供过于求，还有就是市场的‘从众心理’。没有人会怀疑油价将跌至30美元/美元，而油价在2016年进一步跌至20美元/桶的概率也大增。”

而对于油价的短线走势而言，本周的美国原油库存数据就显得尤为关键。本周四(12月10日)，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布上周EIA原油库存变化，之前该数据已经连续上周出现上涨。

和原油跌势“遥相呼应”的是铁矿石。周一，在青岛港交付的品位62%的铁矿石价格下跌2.4%，至每干吨39.06美元，创Metal Bulletin汇总的追溯至2009年5月数据以来的纪录最低。

数据显示，自2011年触及191.70的高位之后，铁矿石价格至今已经跌去了80%，其中今年已累计跌去45%，恐难逃连续第三年的跌势。

市场分析人士指出，全球几大矿业巨头的低成本供应增加，同时中国需求放缓，这加剧了铁矿石市场的供应过剩局面。

现货黄金的反弹势头受到拖累。金价隔夜一度跌去20美元，最低触及1066.50美元/盎司。日内欧市盘中，金价小幅反弹至1075.00美元/盎司。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在日内的最新分析中指出，“金价昨日走势令人失望。下方支撑目前看向1072(前期顶部)。更长远看来，黄金过去四周皆无法反弹至1095上方，只有当金价打破1051-1095近期震荡区间，才可能带动上下50美元的波动区间。”

商品货币“集体躺枪” 欧元最大空头高盛竟“见风使舵”

大宗商品一泻千里，商品货币也“集体躺枪”，加元、澳元和纽元等货币兑美元全线走低，并面临进一步下行的压力。

日内欧市盘中，澳元/美元延续跌势，汇价最低触及0.7202，刷新近一周低位。

大华银行(UOB)在分析中指出，“澳元/美元昨日大幅下挫，最终的日图收盘表现已经足以显示出，汇价的反弹行情已经在0.7386见顶。从当前价位开始，澳元/美元后市持中性倾向，预计汇价有可能再度回落至0.7200水平。而在0.7385之前，0.7295就是澳元的一个强阻。”

除了澳元之外，加元也深受大宗商品跌势之害。隔夜美元/加元大涨近百点，汇价日内继续上行，最高触及1.3550，刷新自2004年以来的高位。

野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示：“几乎可以肯定美联储将行动了。而油价持续下挫将给商品货币构成重压。”

欧元和美元走势则相对平稳，欧元/美元窄幅震荡于1.0850水平附近，美元指数则小幅回落至98.43。

值得注意的是，在上周被欧元飙升“重重打脸”之后，欧元最大空头高盛也不得不缓和其看空立场，该行表示不再预期欧元/美元明年将跌破平价。

上周欧洲央行利率决议公布之前，高盛首席外汇策略师Robin Brook表示，欧洲央行将给市场带来“鸽式惊奇”，并令欧元/美元当日“至多下挫300点”，至1.03左右，为2002年以来最低。

然而，随后发生的一幕让高盛被“重重打脸”。欧洲央行公布的宽松政策力度不及市场预期，随后欧元/美元飙升逾400点。

高盛在最新的报告中指出，“在我们看来，做空欧元的交易一直取决于欧洲央行内部的‘政策方向之争’。在欧洲央行宣布QE之后，央行内部关于削减购债规模的讨论暗示，德国央行的低通胀政策正在成为欧洲央行的主导，这也导致欧元跌势被逆转。”

对于欧元的惊天一涨，高盛辩解称，“欧洲央行上周公布了额外的刺激措施，下调了存款利率和延长QE期限，但是稀薄的市场流动性可能放大了欧元的波动，夸大的市场对于欧洲央行政策的‘失望程度’。”

高盛表示，不再预期欧元兑美元明年将跌破平价。该行亦上调对2017年欧元汇率的预测。

高盛现在预期欧元/美元三个月、六个月和12个月后分别在1.07、1.05和1.00美元，先前的预期分别是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦对2007年底欧元汇率的预测从0.80上调至0.90美元。