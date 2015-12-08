美原油或进一步下跌约11% 推动美/加走高

由于近期油市利空消息云集，油价暴跌引起加元下滑严重。美原油(WTI)价格周一(12月7日)盘中再度跌破38美元关口，逼近2009年以来最低。同时，受累于油价暴跌，美元兑加元周一曾刷新1.3523的2004年6月来最高。

市场分析人士指出，今日出现的油价暴跌主要是受到上周石油输出国组织(OPEC)会议令人失望的结果影响，虽然OPEC并未公布具体的产量目标，但依然坚持目前的高产立场不变。由于OPEC目前日均产量达到约3150万桶，全球油市供应过剩局面依然令人担忧。

彭博策略师TJ Marta周一指出，美原油正下探37.75美元/桶的年内低点，若跌破则会为进一步下挫约11%，至2009年2月触及的低点33.55美元打开空间。同时，这也预示着美元/加元可能升向1.38。

Marta表示，周一美原油期货收跌2.42美元至37.54美元/桶，跌幅近6%。若后市油价继续跌破33.55美元，则下个长期支撑在2009年1月低位32.70美元。

同时，他称，过去3个月美元兑加元与油价呈现极强的相关性(-0.76)。

加元方面，Marta指出，隔夜美元兑加元以及突破1.3467的长期阻力(202-2007年跌势61.8%回撤)，下个主要阻力在1.40附近。