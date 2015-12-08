惊呆！油价崩跌6%刮起风暴 全球市场齐震动

因OPEC未采取行动应对日益严重的供应过剩问题，加之美联储加息预期刺激美元走强，美国原油期货价格周一重挫6%，触及近七年来最低水准。市场猜测，在OPEC实际上放弃了其长期以来通过限产控制油价的策略后，创纪录的全球性供应过剩还会持续下去。受油价暴跌影响，全球资产市场都受到影响：大宗商品全线下挫；加元、挪威克郎等商品货币纷纷暴跌；美股能源类股遭到“血洗”；而美债则受益于避险买盘而全线上扬。

上周五(12月4日)石油输出国组织(OPEC)发表的最终声明中未提及任何产量上限，为数十年来首见，凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁，该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。

纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff说：“下跌的原因是OPEC不限产的日子就要来了；沙特人排挤高成本产油国出局的游戏加码了，他们为了重夺控制权准备不惜打持久战。”

Merchant Commodity Fund投资长Doug King表示：“自此对市场重要的就看是否美国会有真正的减产措施，看来是不会有的。”该对冲基金管理2.2亿美元资金，截至11月该基金亏损10%，但之后看空油市扶的押注助其收复失地，今年迄今持平。

美国原油下跌2.32美元，报收37.65美元/桶，为2009年2月来最低结算价，盘中低见37.50美元/桶。

布伦特原油收盘下跌2.27美元，报40.73美元/桶，盘中触及2009年2月来最低的40.60美元/桶。

大摩、高盛等大行纷纷看空油价

OPEC会议后摩根士丹利(Morgan Stanle)料低油价还会再持续一年。Adam Longson等摩根士丹利分析师在12月7日的研究报告中说，观望态度使得OPEC会议结果很大程度上与预期相符。

大摩报告显示，OPEC内部及与外部非OPEC国家之间的协调减产看上去就没有多大可能；OPEC减产短期内或许可以提振油价，可是最终恰好可为一直企图增产的竞争对手腾出空间。

Michael Cohen等巴克莱(Barclays)分析师在12月3日的报告中表示，随着库存继续上升，增强了2016年的抗冲击能力，该行对油价的看涨程度有所下降。

报告指出，布伦特油价预期下调至60美元/桶，WTI下调至56美元/桶。

巴克莱预计到2016年底将重新实现供需平衡，布伦特油价到下半年将回升至每桶65美元。

高盛(Goldman Sachs)重申油价仍存在跌至20美元/桶的风险。今年9月，高盛首次提出油价可能跌至20美元/桶的观点。

高盛在报告中指出，OPEC的决定与该行的判断相符，在高成本产出仍在不断上升的情况下，OPEC克没有兴趣独自让市场恢复供需均衡。

高盛称油价仍将“在更长时间内下跌”，预计供过于求的状况将持续到2016年末。

美国能源资信息署(EIA)周一表示，预计美国页岩油产量将在1月连跌第九个月，但日降幅11.6万桶还不及全球原油供应过剩预估量的十分之一。外媒调查的分析师预计，上周美国原油库存将在连升10周后保持不变。

在上周五美国公布的就业数据巩固了美联储本月稍晚将升息的预期后，美元指数上涨也令油价进一步承压。

有分析师指出，鉴于伊朗寻求在制裁结束后平均每天增加100万桶原油，以及沙特和利比亚有成百上千万桶可装运的原油，OPEC明年很可能提高供应量。这对油价而言更是一大“噩耗”。

IHS驻华盛顿的原油分析师Jamie Webster表示，“意味着明年将有更多OPEC原油。OPEC没有下调产量。鉴于伊朗制裁取消迫近，以及利比亚主要只是上行风险，押注产量增加而非减少才是明智的。”

大宗商品全线下挫

受油价暴跌带动，黄金、铜等其他大宗商品也纷纷下挫。

纽约商品交易所2月份交割黄金期货周一下跌0.8%，结算价为1,075.20盎司，为三天来首次下跌。

CFTC数据显示，截至12月1日当周，黄金期货和期权的净空头头寸为17,949手合约，为2006年开始数据统计以来最高水平。

纽约商品交易所3月份交割期铜跌1.3%至2.051美元/磅。铜价今年下跌27%，可能连续三年下跌，为1998年以来最长连跌。

彭博大宗商品指数创下16年低点，并较2009年低点低22%。该指数周一下跌2.7%至79.5064点，创下7月以来最大跌幅，也是自1999年6月以来首次跌破80点。

大宗商品货币跌至创纪录低点

因原油价格重挫，对于大宗商品出口国的货币而言，严峻的一年变得更糟了。加元跌至11年最低，哥伦比亚比索跌至创纪录最低，南非兰特也跌至历史新低。

油价大跌打压加元兑美元跌至11年低点，加元兑美元纽约尾盘跌逾1%，报1.3512加元，盘中一度触及1.3517加元，触及2004年6月来最低。

美元/俄罗斯卢布攀升至8月底来最高水准，尾盘上扬2%，报69.42。美元兑挪威克郎升1.6%，报8.6579。

哥伦比亚比索下跌多达3.7%，至创纪录新低；墨西哥比索，纽元和南非兰特兑美元都下跌超过1%。

野村证券(Nomura)国际汇市策略师Charles St-Arnaud说道：“油价持续下挫给这些货币构成重压。”

蒙特利尔银行(Bank of Montreal)全球外汇策略主管Greg Anderson说道：“大宗商品商品将面临更多糟糕时期。油价遭受最大的打击，不过其它大宗商品也受到打压。”

彭博策略师TJ Marta撰文称，WTI原油正试探37.75美元/桶的年内低点；跌破则为进一步下挫约11%至2009年2月触及的低点33.55美元/桶打开空间。Marta指出，预示着美元/加元可能升向1.38。

油价暴跌重压能源股

因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大单日百分比跌幅，美国股市周一收跌。

标普能源股指数收跌3.7%，盘中跌幅达5%，主要石油生产商艾克森美孚和雪佛龙对标普500指数的拖累最大，均下跌近3%。