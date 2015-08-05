澳联储一句话引发汇市血案 原油暴跌"油元"低迷

外汇市场周二(8月4日)成为商品货币活跃的舞台，澳洲联储意外改变立场，取消认为澳元汇率将进一步下跌的言论。消息一出，澳元短线大幅攀升，日内涨幅逾百点。此前澳元受到美联储将要加息以及澳洲联储可能降息等预期影响大幅下滑。

澳元作为商品类货币最近一段时间中一直受到铁矿石等大宗商品价格下跌影响而走弱，被称为“铁元”的澳元与铁、煤等价格息息相关，铁矿石出口占到澳大利亚整体出口额的22%。

澳元涨势引领商品货币上涨，也使市场对于大宗商品价格前景有了一定的乐观情绪。纽元周二上涨超40点。加元也在大幅下跌之后出现一定回升。

如果澳元被称为“铁元”，那么加元的“油元”称号就当之无愧了。原油出口占到加拿大整体出口的约30%。而近期原油价格大幅下跌也严重影响到加元汇率。美元/加元在7月内受到原油价格大幅下跌的影响持续走高。伊朗与六大国核谈判达成协议、美国原油钻井数提高、OPEC和俄罗斯均不愿意减产推高油价等因素使原油价格大幅下滑。同时作为成本较高的原油项目，加拿大油砂田等产业受到价格下跌的巨大冲击，进而导致加拿大整体经济形势愈加糟糕。加拿大大选将至，总理哈珀以及保守党政府在经济不利的情况下受到在野党的极大挑战，政治的不确定因素也使加元存在下行压力。

日本央行将会在周五结束货币政策会议，目前市场对于日本央行官员们是否会进一步放宽货币政策众说纷纭。但大部分分析人士都认为日本第二季度经济表现疲软。央行官员们对于经济的预期将会左右他们的决定。

澳洲联储意外放弃鸽派言论 澳元原地满血复活

周二纽约时段，澳元/美元大幅强劲反弹，日内盘中澳元领涨非美元货币，上破20日均线，澳元在交叉盘也普遍上涨，兑多数主要货币上破20日均线。澳元受到三重利好支持，包括较好的本国经济数据、澳储行不如预期温和的声明以及中国股市的企稳。

日内澳洲联储如市场普遍预期的那样维持政策不变，而在结果公布之前有少部分人士猜测澳储行也存在意外减息的风险。澳洲联储声明整体维持中性，和之前声明的一个重要差别就是未提及澳元汇率将进一步回落。澳洲联储表示澳元汇率的下跌反映了大宗商品价格的下跌，澳元正在对大宗商品价格跌势做出调整。

此前澳洲联储提及的澳元汇率的心理价格是0.7500。在去年底时，澳储行行长史蒂文斯就曾澳元/美元或将向0.7500靠近。而在7月份，澳元/美元跌破这一关口之后，在这次会议上澳储行未提及澳元或将进一步回落，可能会暗示澳储行对澳元汇率态度的轻微变化。

道明证券(TDS)表示，“澳元/美元过去一个月曾一度跌至0.73水平，但汇价目前正从该低位反弹走高。”

道明证券表示，“澳洲联储(RBA)日内政策声明不再强调澳元进一步贬值的必要性，加上就业报告表现可圈可点，铁矿石价格似乎已经见底，澳元/美元短线可能寻得支撑。”该机构补充道，“由于澳元目前仍低于长期平均水平0.76附近，澳元整体空头头寸达到高位，澳元/美元年内目标看向0.74水平。”

法国兴业策略师Kit Juckes表示，“我不会赶忙宣告澳元兑美元的四年下跌走势已经结束，但展望未来，澳元/美元并不是最具魅力的做空标的。”其同时指出，“在澳元于2011年7月达到高峰之后，兑美元已经跌了三分之一，兑纽元已经下滑12%，目前由于相对利率走势对澳元有力，澳元/纽元拥有很大的上涨潜力。”

加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称，“原油价格回升所需要的时间越长，2016年能源资本开支计划面临的风险就越大，进而会对加拿大央行的经济预测产生影响，降低进一步放松货币政策的门槛。”Lingos还指出，“美元/加元下一道阻力位分别在1.3246和1.3383，不过需要油价保持疲软才能维持美元/加元的涨势。”

原油市场利空遍野 “油元”加元难逃低迷

原油市场近期价格利空因素增多，使本来就遭受供过于求影响的油价大幅下跌，影响加元汇率走低。伊朗核协议签订、美元原油钻井数提高等因素都使原油价格难以维持，下滑至历史低位附近。

虽然伊朗原油出口暂时不能影响市场，但石油输出国组织(OPEC)及非OPEC成员国的产量激增令油市供应过剩加剧，沙特及其他OPEC中东产油大国均表示不会为了推动油价而实施减产。OPEC本月日均产量为3200万桶，较6月提升每日14万桶，达到近年来最高单月产量，日均超需求产量为300万桶。另据外媒调查，7月OPEC原油产量触及近期纪录高位，表明沙特阿拉伯和其他主要成员国没有动摇旨在维护市场份额决心的迹象，油市供应过剩情况短时间难以改善，油价下行压力进一步加大。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布美国活跃钻井数在上周增加21口后本周继续增加5口，为过去34周内第四次增加，令总活跃钻井数达664口，加重了市场对供应过剩情况的担忧。

美联储公布FOMC会议决议，指出美国经济和就业市场继续增强，有分析师称这为美联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。虽然今日宣布维持指标利率不变，但是今日声明中有关就业市场状况的措辞较之6月声明更为乐观，可能令9月升息的预期升温。经济学家们普遍认为9月仍然是最有可能首次加息的时间，一旦加息时间明确，美元或重启涨势，势必令油价承压。

美国参议院能源委员会周四投票通过取消原油出口禁令议案，近日多名议员公开支持此项议案，恐在取消后加重全球供应过剩局面。

美国夏季用油高峰影响力正在消退，汽油价格也遭到重挫，下跌5%。燃油成品利润的降低恐令炼油企业减少产量，将会加重原油供应过剩情况，进一步打压油价。

美元/加元在7月初还维持在1.25左右水平，随后随着原油价格一路下跌，美元/加元受到推动走高。

加拿大迎来大选季，总理哈珀日前宣布，于10月19日举行联邦议会选举。本次竞选期将持续11周，创下加拿大大选的记录。加拿大广播公司最新民调显示，在三个主要政党中，新民主党的支持率为32.1%，保守党为31.6%，自由党为25.6%，其他党派的支持率都不足5%。

尽管距离大选还有11周，但保守党受到近期经济影响支持率降低的事实已经很明显，加拿大未来政治不确定性也使加元受到下行压力。

日本央行货币政策会议降至 夏季经济将成决策关键

据知情人士称，即便数据显示二季度经济出现萎缩，日本央行对通胀趋势正在增强的信心也不会动摇。如果日本央行认为夏季经济延续了二季度的疲软态势，则在明年9月前实现2%通胀目标可能变得不确定。

据消息人士称，即使日本央行要调整其对物价目标实现时间的预期，也要等到对今年夏季经济形势的评估完成之后。鉴于国内收入水平小幅上升且美国经济增强，日本央行官员认为目前暂无加大刺激力度的必要。

从巴克莱到高盛和摩根大通，经济学家们都预计二季度日本经济出现了萎缩。日本央行行长黑田东彦此前表示，他毫不认为7月开始经济还会持续疲软。日本二季度国内生产总值(GDP)将于8月17日公布。

巴克莱利率策略师Akito Fukunaga和Naoya Oshikubo表示，投资者正在权衡两种完全不同的前景：一是通胀加速上升前景下债券价格下跌，一是日本央行最终进一步加大刺激力度以刺激通胀上行。

“市场继续游走在两种截然不同的场景边缘，”Fukunaga和Oshikubo在报告中写道。“我们认为存在市场情绪急剧变化的风险，到时候市场会偏向这两种场景的哪一个，取决于未来一两个月的数据情况。”