警惕油价二次探底 全球石油巨头大砍支出并疯狂裁员

近期原油价格再度大幅回落，出现令人异常的二次探底趋势。而这个严酷的现实已迫使全球主要油企和反应敏捷的美国页岩油公司再次大砍支出以及裁员，这距离油价第一次开始崩跌仅仅一年。

就在第二季财报季刚刚拉开帷幕的几天后，石油巨头雪佛龙(Chevron)以及皇家荷兰/壳牌石油集团就分别宣布在全球裁员，共裁掉8000个就业岗位。

美国第二大产油区北达科他州的头号产油商Whiting Petroleum近日也削减资本支出预算。而就在几天前，该公司还曾因预计油价最近只是短暂下跌而乐观地将支出预算上调15%。

美国最大的独立能源企业--康菲石油国际(ConocoPhillips)本周四(7月30日)第三次削减2015年预算，削减5亿美元至110亿美元。

康菲石油国际执行长Ryan Lance表示，公司准备应对“更低、更震荡的价格”。

更有甚者，小型原油勘探和生产商Linn Energy周四推迟向投资者派发季度股息，以节约宝贵的现金。该公司受油价下跌影响现金大量蒸发，股价下挫26%。

自2014年中期以来，油价走势犹如过山车。在今年3月触及每桶42美元的低点后，油价到5月时涨至约每桶60美元，为页岩油企业提供了一些喘息空间。

然而，从6月23日开始，油价有展开了新一轮跌势，从那之后又累计下跌约20%至每桶49美元左右。油价二次探底浇灭了5月时燃起的希望。

今年5月市场曾预期油价会在每桶60美元附近持稳，或是升向每桶65美元。很多美国页岩油企业曾乐观表示，油价在这个水准上，它们就能增加钻机数量并摆脱被动防守的处境。