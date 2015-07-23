原油供应过剩局面恶化 油价接近熊市

周四（7月23日）知名外媒报道指出，随着美国原油库存意外上升导致供应过剩局面恶化，油价距离熊市仅仅是一步之遥。

上一交易日重挫3.3%的纽约原油期货基本持平，数据显示上周美国原油库存增加247万桶至4.639亿桶，而根据外媒调查的预测值为减少220万桶。

摩根士丹利（Morgan Stanley）最新观点表示，历史上1986年全球石油行业出现了45年来最严重的衰退，当前形势可能比1986年更为严峻。

伴随全球供应过剩还将延续的种种迹象，过去6周油价已经下跌近20%，接近市场对熊市的通用定义。美国原油产量接近30年最高水平，石油输出国组织(OPEC)主要成员国产量也升至纪录高位。美国库存仍比5年季节平均水平高出近1亿桶。

CMC Markets驻悉尼首席分析师Ric Spooner接受电话采访时表示，“目前原油市场仍处于明显的下行趋势中，美国原油库存增加令市场感到沮丧。”

本交易日数据显示，纽约商交所电子交易系统9月份交割的西德克萨斯中质油(WTI)合约每桶49.25美元，上涨6美分。该合约周三下跌1.67美元至49.19美元，WTI油价已经自6月10日创下的年内高点下跌19.8%，且所有期货合约成交量比100日平均水平低28%左右。

洲际交易所（ICE）欧洲期货交易所9月份交割的布伦特合约下跌6美分至每桶56.07美元，该合约于周三下跌91美分至56.13美元，布伦特相对WTI的溢价为6.83美元。