中国股市剧跌影响已波及全球市场 下一步救市行动成看点

中国股市自上月以来持续深度下跌，并产生了全球性的溢出影响。在周二(7月8日)亚洲交易时段，日本、香港股市受到沉重打击，而此后，受恐慌情绪蔓延影响，美国股市道琼斯工业平均指数也收报下跌1%。

同时，中国股市的颓势表现引发的悲观预期，已经对高风险商品货币走势也造成了影响，某些货币对已经明显下跌，而其他的则刚开始下跌。澳元兑美元汇率下跌了超过300个点，降到了其六年来的最低点，而在投资者买入避险日元的情况下，美元兑日元汇率周二也下跌超过1.3%，创下七周新低。

日经指数下跌了3%，并严重打击了美元兑日元汇率，由于考虑到日本股市才刚刚开始受到中国股市暴跌的传染，后续可能会有更大的跌幅。日元总体来说一直是风险规避的巨大受益者，虽然美元需求同样增长了，但它今年没能基础广泛地上涨。中国政府正在全力控制损失，基本每天都会宣布新的措施，但依旧难以阻止股市的下滑。上证综指在周二收盘再度下跌近6%。

以下是中国政府近期不断推出救市政策的时间轴：

6月27日- 降低利率和存款准备金率。

6月28日- 允许养老金投资股市

7月1日 - 削减上海、深圳交易所的交易费用

7月2日 - 保证金交易的门槛降低，如今不动产也能作为保证金交易的抵押品

7月3日 - 19个账户被暂停股指期货交易

7月4日 - 中国排名前21位的股票经纪商承诺投资1200亿人民币，试图将上证综指拉回4500点。新股上市被取消。

7月5日 - 国有的投资公司购买ETF基金，以支撑股市。中国央行计划向保证金融资公司注入流动性，以稳定市场。

7月7日 - 25%的中国股票暂停交易

7月8日 - 40%的公司的股票暂停交易，中国禁止主要股东法人的执行官和主管在6个月内出售上市公司的股票。

不行的是，所有的这些努力都没有起到作用。作为外汇交易者，大家必须密切关注中国政策的反应，因为中国股票的下跌将对货币市场产生直接的影响。中国政府会做到哪一步取决于，他们认为股市的暴跌将会对经济产生多大的损害。

不过，相对令人欣慰的状况是，中国股市的主要投资者是散户，只有不到15%的家庭理财投资于股市，而中国股市自由浮动的价值相当于中国GDP的30%。换句话说，虽然有据说多达8000万的中国人此前活跃于股市之中，但由于巨大的人口数量，事实上只有1/15的中国人投资股市(而1/2的美国人投资股市)，因此股市暴跌对消费和实体经济的影响将会小得多。

同时，中国的股票涨得太快太高，价值已经失控了。在2014年7月到2015年6月中旬期间，上证综指上涨了150%，而自此之后的30%的修正回调，使价值跌到了谷底。 中国就是措施主要是在注入流动性，以及阻止卖空。然而，禁止卖空并非问题的解决方法，因为普通现货交易者仓皇出售手中持有的头寸，导致了股市的下跌。 在2008年，当美国禁止卖空交易时，也未能阻止股市下跌。直到禁令解除之后，股价才开始稳定下来。

那么，中国能做些什么呢？下述选项将是中国可以：

A.允许通过卖空对冲风险。

B.通过放宽外国投资规定来增加资本市场的参与

C.通过鼓励投资者长期持股的规定来开展资本管制。

D.限制更多的股票交易

不幸的是这些措施大都很复杂，而且都不容易实施。如果把持股规定时间由T+1改为T+3，或者限制交易是走向更大的资本管制，这样开倒车的措施是中国不愿意采用的。至于外国投资者的参与，没人能确定国外投资这愿意来接“下坠的刀子”。同时中国并没有盯住股市及其价值膨胀的政策，为了保证中国股市长期的生存能力，短期的痛苦必须承受。

而正如大家在今天以及最近几周里看到的，中国股市暴跌已经影响了全球。如果他们能成功阻止本国股市下跌，那么将导致全球风险资产的上涨，将是外汇和股票收益。同时，在今天的上涨后，做空纽元兑美元货币仍旧是最好的选择，因为中国股市的危机仍将持续影响那些严重依赖中国需求的国家。另外，新西兰联储也需要再次降低利率了。此外，澳元汇价在此后的进一步走势，也需要大家密切关注。