港股会不会成为下一个“风口”？

“抖空竹”是一种民间杂耍，一根绳子两端有木把作握手，上下抖动，绳上的空竹就因此而上下翻飞并且在空中发出音响，抖空竹的窍门在于把握手上的力度，要抖得上去，更要在其落下来的时候接得回来。

现在股市的行情跟“抖空竹”很像，盘中只要有拉升必然有跳水，而跳水之后又有接盘，慢慢爬升则什么样的事情都没有，伴随异动的则必然有反向操作。

上证指数5000点上方是敏感区域，而创业板4000点上下也是敏感区域。

上证指数的影响板块现在主要来自于银行，上周五盘中也是如此，上午在交通银行步步下跌3.5%的过程中指数也随之下行，下午交通银行开始反弹，银行股集体回升，中国银行尾盘急拉1.8%，中信银行更是暴拉3.5%，带动上证在尾盘回升，收盘再次出现红十字。

创业板的走势则在盘中受到乐视网的极大影响，早盘乐视网下调至跌5%左右的位置，创业板也同步下行，午盘乐视网回升，下午更是反复横盘并在尾盘狂拉5%，从65元的低点到72.70元的高点，振幅超出11.22%，这么大手笔的大动作，不是机构主力也搞不出来。

是不是对敲不确定，确定的肯定是机构在奋力自救，道理很简单，没有机构会天真到和贾跃亭互换角色去当长期股东的，股民炒股炒成股东是没有办法的事情，但凡有点希望，谁不愿意继续做股民呢？

当大股东大规模减持的时候，你一定要小心了，没有谁更比控制人了解自己公司的底细，但是股民往往一厢情愿把利空当利好，这种情况当然也只有在牛市才会发生，因为你是来挣钞票不是挣股票的，大股东都不要的股票你拿着干什么呢？

如果你真的愿意当股东，那么我们推荐你可以去看看H股，比如中国中车，现在的股价是24.53元人民币，H股才12.93港币，折合人民币不到11元；中石油现在A股12.96元人民币，H股才8.93港币，折合人民币不到7.2元；比如华泰证券，A股人民币29.66元，H股才25.45港币，折合人民币不过20元上下；再比如中国银行，A股现价人民币5.10元，H股才5.32港币，合人民币不过4.2元左右；又比如交通银行，A股价8.89元人民币，H股才8.26港币，合人民币不过6.5元左右；比如中信银行，A股价格8.46元人民币，H股价才6.61港币，合人民币5.2元；中国神华A股价25.34元人民币，H股才19.14港币，合人民币不到16元。不是没有H股价格高于A股的，中国平安是港币114.90元，合人民币91元多，A股股价是90.18元人民币；偶尔招商银行、工商银行AH价格相差不多。但是整体上看，AH的溢价已经超过40%，这是不正常的。

A股和H股，上证、深证和港交所，本来就是统一的中国大市场不可分割的部分，A股国际化港股作为中介平台作用会更大，这是显而易见的，一旦沪港通、深港通每日的交易配额放开，两地资金自由交易结算，A股凭什么比H股如此溢价？

过去开放意味着港资北上，实际上现在更大的可能是内资南下，港股一天才1400亿港币的交易，3000亿的基金对A股没什么，但对港股却成为及时雨。

一旦内地投资者认识到港股的价值，那么拉齐AH价差是极正常的，如果不是A股向H股看齐，就是H股向A股看齐，最好的结果当然是相向而行。

这一轮行情把中国人的投资热情激发得空前激烈前所未有，热血沸腾难以平静，行情能持续多久谁也不知道，但是风险越来越大也是不争事实，既然有一个相对安全的低估的港股，那么我们为什么不做点分散投资呢？

记住香港是我们神圣不可分割的领土的一部分，港股也是我们神圣不可分割的中国股市的一部分，大佬史玉柱在投资海通证券的H股，社保基金在投资中信证券的H股，这些都是先知先觉者，我们为什么视而不见呢？