哈萨克斯坦经济多元化前景可期

4月底，纳扎尔巴耶夫连任哈萨克斯坦总统。他在随后的就职演说中表示，“为确保经济稳定增长，哈萨克斯坦将对经济进行结构性调整，实现经济多元化。”

哈萨克斯坦“经济多元化”的核心体现在两大方面，其一就是在宏观层面上将“鸡蛋”合理分配到更多篮子内，即同各个国家都保持良好的经贸关系，这一点与“纳式外交”所推崇的多元平衡相得益彰。后者能让哈萨克斯坦在矛盾重重、民族关系复杂、大国竞争激烈的中亚地区得到发展机遇，为哈发展营造了一个良好的周边环境，而前者则能为哈国带来实实在在的经济利益。

在这一经济发展思路的指引下，纳扎尔巴耶夫紧接着在5月7日同到访的习近平主席会谈时明确表示，哈萨克斯坦支持中方提出的“一带一路 ”倡议，愿成为丝绸之路经济带建设的重要伙伴，做好丝绸之路经济带建设同“光明之路”经济发展战略的对接。不久，又在5月22日的第八届阿斯塔纳经济论坛上强调“建立联合的欧亚经济空间”，并表示，“欧盟和欧亚经济联盟间签署自由贸易协议是极为有益的”。固俄、拉中、联欧等一系列举动在彰显纳扎尔巴耶夫要实现哈经济多元化的坚定决心。

“经济多元化”的第二层含义则旨在开创经济“多点开花”新局面。被誉为“第二个中东”的哈萨克斯坦也因成功搭乘近年国际油价高位运行的顺风车，经济蓬勃发展。据悉，哈石油天然气出口占总出口收入的60%至70%。但受乌克兰危机外溢效应的冲击，以及国际油价“断崖”式下跌的梦魇之后，哈终于如梦初醒，长期对俄的经济依赖致其在俄出现经济危机时根本无法独善其身。这些因素，都促使本寄希望于石油天然气工业的纳扎尔巴耶夫更清楚地认识到调整经济结构的必要性。

其实，哈萨克斯坦经济的脆弱性早在国际金融危机时便已凸显。世界银行的统计数据显示，哈萨克斯坦是受国际金融危机冲击最大的10个国家之一。近年来，工业结构以原材料采掘为主导的哈萨克斯坦也一直致力于轻工业的发展。2014年，哈萨克斯坦轻工业企业的生产规模是2008年的2.4倍。但哈萨克斯坦投资与发展部部长阿谢特·伊谢科舍夫表示，“这还是非常少，毕竟我们进口超过20亿美元，而且还在不断增长。”据他所说，现有的750家轻工企业中超过90%为小微企业，中型企业有57家，而大型企业则仅有18家。轻工业在哈经济中所占份额非常小，仅占哈工业的0.34%。

哈萨克斯坦公共私人伙伴关系公司的分析师此前也曾表示，哈轻工业仍不够发达，只有提高该领域的创新积极性，才能解决轻工业发展滞后的问题。当前，迫切需要生产工艺现代化、管理创新系统化及设备更新。同时，还需不断提高该领域的福利待遇，以吸引高素质人才。

在当前全球经济复苏缓慢、油市低迷、地区冲突频发的不利背景下，哈“经济多元化”战略的确是经济发展之所需。可以确信的是，只要外部经济合作增规增效，内部经济提质提量，哈萨克斯坦未来的经济发展前景值得期待。