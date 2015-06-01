IPO或冻资8万亿 牛熊转换紧盯一点？

中国股市上周五(5月29日)震荡小幅收低，上周四大盘大跌挫伤市场情绪，个股走势出现分化。

虽然大跌后有资金逢低入市，但大盘短时间内仍难以恢复元气，同时政策面依旧不够明朗令很多投资者踟蹰不前。预计在政策信号明朗以及杠杆出现一定程度降低之前，大盘维持高位震荡格局。

沪指收报4,611.74点，微跌0.18%，盘中最高点位为4,698.19点，最低点位为4,431.56点，指数振幅达5.77%。

巨额IPO来袭 冻资或超8万亿

展望后市，本周有23只新股于周二和周三集中发行。本周打新因“巨无霸”中国核电的发行而备受关注，与中国核电巨额募资相对应的是打新冻结资金的高企。

从发行的基本情况来看，上述23家公司新股发行数量共计48.16亿股，是上一轮7.0449亿股的近7倍。23只新股中，网下配售共计33.17亿股，网上发行共计14.98亿股。23家公司中，“巨无霸”中国核电的新股发行数量达38.91股，占总发行量的80.8%，该公司网下配售27.237亿股，网上发行11.673亿股。

据证券日报测算，23只新股的网上发行申购上限合计149.4万股，网下询价申购上限为33.17亿股，而网上顶格申购该23只新股需配市值预计将接近1500万元。

从募资情况来看，上述23家公司预计募集资金为216.97亿元，是上一轮88.15亿元的2.46倍，其中“巨无霸”中国核电预计募集资金达133.76亿元，占全部公司的61.65%。

民生证券研究院执行院长管清友称，预计本轮打新将冻结资金8.3万亿元，远超前几轮IPO。此外因股市繁荣带来打新中签后的高收益，机构、中小投资者打新热情高涨，网上中签率、网下获配比例持续降低，使本轮IPO冻结资金额远超前几轮。

管清友认为，6月2日单日冻结资金最多，6月3日资金面压力最大。6月5日流动性紧张的局面开始缓解。

熊市何时将至？

虽然A股面临部分个股估值过高以及新股发行密度提速等一系列利空因素，但市场牛市似乎没有停住脚步的迹象，国内知名股评人士高善文表示，判断牛市是否结束的“一个可靠的充分条件也许是CPI超过5%”。

高善文在北大光华EMBA的演讲上说：

历史上促成A股牛熊转换的一个重要原因就是货币的放松和收紧。

很多牛市的顶部，都是因为通货膨胀超过6%和严厉的货币紧缩导致的。在我们把股票理解为筹码之后，筹码涨不涨就是资金和筹码谁多的问题，钱多筹码少就涨，钱少筹码多就跌。这样我们很容易知道，为什么A股对货币紧缩如此敏感，因为货币紧缩把市场上的资金都收走了，筹码交换的游戏戛然而止。

未来熊市什么时候到来？一个可靠的充分条件也许是CPI超过5%，大家可能需要离场休息至少一年半的时间，并且市场的下跌是不能轻易言底的。CPI现在是1.5%左右，我认为在今年年底之前，甚至明年上半年，可能不太会出现CPI趋势性的上升。

还有一个重要影响是注册制。对于创业板来讲，在100倍的市盈率上去交换筹码，是一个充满争议和不确定性的游戏。即便没有货币的紧缩，如果有筹码的集中释放，这个市场可能也有问题。但是我认为它也许不会导致主板的转折。