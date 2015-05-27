美国原油库存或连续四周减少 国际油价重启反弹之势

周三(5月27日)欧市盘初，国际原油(58.61, 0.58, 1.00%)期货价格上涨，继上日大幅下跌后收复部分跌幅，受美国原油库存可能连续第四周减少的预期提振。

据称西方外交人士在6月30日截止日期之前不会与伊朗达成核协议，并且在最佳情景下伊朗制裁也不会在年底前取消，这样的消息亦对油价产生支撑。

路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料减少200万桶。过去数周美国原油和油品库存下降，暗示美国石油需求强劲，从而支撑了油价。

Energy Aspects分析师在报告中称，“如果全球需求持续意外上升，柴油能够维持住价格，那么原油价格将上涨，”

但投资者开始对布伦特原油获利了结，因对冲基金和基金经理连续第二周下调对油价上涨的押注。

BMI Research分析师在报告中称，“进一步削减这些押注，油价将少掉一个重要支撑。”

“油价走势巩固了我们的观点，即今年下半年油价仍倾向于下跌，”BMI称，并补充道，他们预计今年布伦特原油均价将为每桶59美元。

投资者仍对石油供应充足较为谨慎，因沙特阿拉伯及伊拉克将出口量维持在纪录高位附近，而且石油输出国组织(OPEC)料将在6月5日会议上维持产量不变。

美国石油协会(API)将于北京时间周四4时30分公布库存数据。能源信息署(EIA)将于北京时间周四22时30分公布。

北京时间15时40分，布伦特原油期货价格上涨0.80%，报64.23美元/桶；美国原油期货价格上涨1.14%，报58.69美元/桶。