国际原油市场掀抢购潮 中国原油储备采购明年翻番？

随着全球石油价格经受有史以来最严重的下跌之一，国际原油市场掀起一股抢购潮，中国明年的战略原油采购量可能将翻一番。

根据路透社分析师搜集的数据及调查，北京在2016年可能将增加7000万至9000万桶原油到其储备设施中，以打造战略石油储备。中国的原油采购总量也将因此创下新纪录。

自2014年以来，国际原油价格几乎腰斩，全球原油产量则供大于求。欧佩克为此周五在维也纳举行会议。任何有关中国为增加战略储备而采购石油的迹象都将为原油价格带来不同寻常的支撑。FGE全球能源咨询公司的温迪·杨说：“明年，(中国)石油储备的作用将比今年更明显。”

作为推动能源独立的努力之一，中国从2006年开始进行石油储备。北京希望能将石油储备提高至经合组织90天进口石油量的标准。周五，中国国家发改委未回应就此发表评论的请求。2015年中国为战略原油储备设施进口的石油为3000万至4000万桶。FGE全球能源咨询公司、安迅思咨询公司及巴克莱银行的研究人员预计，中国明年为增加石油战略储备所进口的原油数量将增加一倍。还有分析师认为进口量会更高。

中国正在修建6个全新战略石油储备点。专家预计，明年还将建设更多战略石油储备点。但一些高级中国贸易商却保持谨慎。他们说，今年天津港爆炸后，中国对安全的严格管理将推迟新储备点的建设，并影响石油进口量。

曾参与战略石油储备采购的一家贸易公司高管预测，2016年中国将增加3000万桶石油储备。他说：“随着中国业已建起充裕的缓冲储备，加紧增加储备的压力已减小。尤其是，中国政府愈加确信，石油价格在未来1至2年内仍将保持低点。”