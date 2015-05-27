美国股市下跌 因担心美国升息和希腊危机

美国股市周二下跌，标普500指数录得三周来最大单日百分比跌幅，因担心希腊财政危机，且一些美国经济数据强劲，燃点美联储可能会尽早升息的预期。

标普500指数10大类股全数下跌，油价下滑拖累能源股和运输类股走低。标普能源指数.SPNY下滑1.6%，道琼运输指数.DJT下挫1.6%，触及10月23日来最低水平。

美元兑一篮子主要货币.DXY上扬1.3%。

“你看到股市缺乏领涨的力量，且运输类股继续走弱...铁路股受到的打击最大，主要受累于原油运输，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik说。

美国周二公布，4月企业投资支出计划大幅增长，5月消费者信心攀升，3月新屋销售继续增长。

美联储主席叶伦周五表示，如果美国经济一如预期继续改善，美联储可能在今年升息。她的讲话巩固了市场对美联储将在9月升息的预期。

投资者也担心希腊。希腊警告称，可能不能偿还一笔将在6月5日到期的国际货币基金(IMF)贷款。

升息前景是拖累市场的最大问题之一，Cabrera Capital Markets Inc资深股市交易商Larry Peruzzi说，不过市场的跌幅可能因周一休市而被放大。

道琼工业指数.DJI收低190.48点，或1.04%，收报18,041.54点；标准普尔500指数.SPX下跌21.86点，或1.03%，收报2,104.20点；Nasdaq指数.IXIC下滑56.61点，或1.11%，收报5,032.75点。

苹果(AAPL.O)下挫2.2%，报129.62美元，对三大股指拖累最大。

道琼运输指数.DJT收盘时较12月底触及的纪录高位下跌9.4%，跌幅接近10%，如果跌幅达到10%，市场将进入修正区域。从日低来看，该指数较11月高位已下跌超过10%。

Charter Communications(CHTR.O)劲升2.5%，报179.78美元，此前公司同意以560亿美元现金加股票收购时代华纳有线(TWC.N)。时代华纳有线劲升7.2%，报183.60美元，远低于Charter提出的195.71美元的收购价。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,417和662家，比率为3.65:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为2,071和683家，比率为3.03:1。

有五只标普500指数成份股触及52周新高，七只成份股触及新低。有52只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，77只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约63亿股，略高于本月迄今日均成交量62亿股。