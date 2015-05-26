全球石油的大事：OPEC又要开大会了

会议结果可能是按兵不动，也可能是戏剧性的。

最悲观的情况下，如果OPEC在本次会议上不采取任何调整产量的措施，仍然不对产量配额提出强制要求，那么，未来多年的石油市场都可能保持供应超过需求的状况。

最乐观的情况下，OPEC可能会采取反向策略，重新引入严格的生产配额，控制各成员国产量。

而伊朗半官方媒体《Mehr News Agency》报道称， 伊朗石油部长Bijan Zanganeh在24日表示，OPEC不太可能在6月会议上作出减产决议。他说，由于各成员国之间围绕减产的问题尚未达成一致，因此从目前的情况看 OPEC很可能会决定维持当前的产量不变。各成员国的出口配额可能也将维持现状，而国际油价近期也不大可能出现较大波动。

低油价与预算平衡压力

事实上，在当前油价水平上，没有哪个OPEC成员国可以在不开发储备的情况下满足预算要求。12个成员国中，有10个国家都需要保持预算收支平衡。卡塔尔和科威特是个例外，沙特当前可以依赖其高达7080亿美元的外储资产。

因此，毫不奇怪，一些非OPEC国家官员从去年11月至今，一直在对以沙特为首的OPEC增产策略表达不满。讽刺的是，在这些国家的经济受到低油价全面冲击之际，他们可能也会增加石油供应。

油价下挫也使得沙特的出口价值受损，这导致了潜在的预算缺口。沙特在2015年预算案中计划开支约为2300亿美元，收入约为1907亿美元，预算缺口为386亿美元左右。预算案并未具体说明平衡油价是多少，但该价格是在去年12月计算得出的，而当时的油价在55美元/桶到70美元/桶之间。

为了维持支出，沙特除了动用规模达7080亿美元的主权财富基金之外别无选择。这在短期内足以应付预算支出需求，但不可能在油价保持在50美元水平的情况下用之不竭。

沙特的原油价格战有效果吗？

看起来，以沙特为首的OPEC增产以维持市场份额的价格战似乎是有效果的。沙特日均原油产量在今年3月提升到了创纪录的1030万桶。而美国原油产出增速则开始放缓。

OPEC的原油战术比较清晰：维持原油产出不变；低油价将施压需要高油价来维持盈亏平衡的美国生产商；如果油价跌至每桶60美元，那将会有相当一部分产出赚不到钱；一旦美国页岩油产量减少，OPEC将在长期内恢复其在全球原油市场的影响力。

不过，包括美国页岩油生产商在内的中东产油国的对手们正在尝试新的石油生产技术，这让沙特成为原油价格战最后赢家的不确定性增加。挪威国家石油公司(Statoil)近期正尝试利用不同的沙子和化学品来改善生产。一些页岩油生产商正从每次只钻一口油井改为同时钻探多个油井。花旗表示，技术创新的结果是石油生产成本从一年前的每桶75美元降至如今的60美元。