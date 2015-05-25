国际油价下跌 亚洲&美国需求或提供支撑

周一(5月25日)欧市盘初，国际原油期货价格下滑，市场交投清淡，不过良好的亚洲需求以及来自美国驾车高峰季的需求可能提供一定的支撑。

“国际原油需求继续给人惊喜，尽管价格上涨，但4月数据没有出现放缓的迹象，”Energy Aspects表示。

日本财务省周一称，日本4月已清关原油进口较上年同期增加9.1%至362万桶/日。

尽管中国经济增长放缓，但中国4月原油进口触及每日740万桶的纪录高位，主要受汽车销售旺盛带动。

美国夏季开车旺季通常在周一的阵亡将士纪念日开始，美国汽车协会表示，阵亡将士纪念日长周末的道路交通流量将触及10年高位，暗示未来三天燃油消费强劲。

据利比亚官员称，利比亚政府战机周日袭击了停泊在苏尔特城外的一艘油轮。这是国际承认的利比亚政府所证实的第三起针对油轮的袭击。

分析师称，疲弱的基本面阻止了油价跌得更深。巴克莱称，“总体基本面显示市场供应良好，这应持续抑制油价。”

新加坡的辉立期货称，假如石油基本面不变的话，那么美国原油2015年7月合约和布兰特2015年7月合约将分别维持在58.49和64.35美元上方。

北京时间16时07分，布伦特原油期货价格下跌0.84%，报64.83美元/桶；美国原油期货价格下跌0.89%，报59.19美元/桶。