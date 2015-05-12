油价“三连涨”会怎样影响我们的生活？

5月11日， 在国际油价的强势反弹中，新一轮成品油价格调整窗口如期打开。国家发改委11日称，决定将汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.19元和0.21元，调价执行时间为11日24时。

自3月中下旬以来，国际油价开始了新一轮的反弹且涨势凶猛。自3月18日以来，纽约油价反弹幅度达到36.8%，布伦特油价反弹幅度达到20.8%。受到美元汇率回跌和也门军事冲突的影响，4月份以来，国际油价从年内低点反弹。

根据卓创资讯发给记者的研报显示，截至5月8日收盘，第10个工作日原油变化率7.32%，对应上调250元/吨，折合92号汽油上调0.20元/升左右。

值得注意的是，根据现行的成品油价格形成机制，这是自2014年下半年十三连跌后的首次“三连涨”。记者梳理发现，今年以来我国汽、柴油价格已经历8轮调价周期，其中三次下调，四次上调，一次“搁浅”。

作为经济观察的一个风向标，油价波动又会给经济、生活带来哪些影响？

分析人士表示，成品油价格的连涨对于CPI、物流运输业以及私家车主将带来叠加效应和油耗成本方面的压力，进而对经济增长产生一定影响。

首先是对CPI的影响。“成品油连涨，对CPI支撑力度也将有所增加。”卓创资讯成品油分析师胡慧春在接受本报记者采访时表示，成品油价格上涨对于CPI的直接拉动仅为0.02%，也就是说，油价调整对于CPI的直接贡献率甚低。但其作为基本的生产、生活资料，其价格上涨的间接推动力较大。尤其自4月份以来，国内柴油价格已累计上涨645元/吨，汽油也累计上涨675元/吨，其价格上涨将联动传导至各行各业，从而增加相关行业或产品的运营成本，进一步抬高物价，从而在一定程度上进一步拉高本月由蔬菜、鲜果等食品类价格同比上涨所带来的CPI的同比涨幅。

其次，汽、柴油作为基本的生产生活资料，与老百姓最直接的联系就是交通费用的增加。胡慧春向记者列举了一组数字，以一辆百公里耗汽油10升、月跑2000公里的小型私家车为例，本轮油价上涨后，截至下一调价周期，该私家车主的燃油费用将增加20元。尽管现行定价机制下，油价调整较为频繁，且调整幅度相对较小，单次的油价调整对于车主的费用支出影响不大。但按照吨价来看，2015年以来，汽油已累计上涨570元/吨，以吨计来看，消费者支出已明显增加。

而对于物流企业来讲，日子恐怕就没那么好过了。上述报告显示，以一辆载重50吨，月跑1万公里，百公里耗油38升的斯太尔重型卡车为例，按照此轮0号柴油0.21元/升的涨幅测算，在下一个计价周期的时间里，将增加399元左右的油耗成本；若按照0.55元/升的“三连涨”累计涨幅测算，相比3月26日24时调价后的油耗成本，目前货车每月的油耗成本要增加2090元左右。

“在当前国内整体经济下行压力加大的情况下，部分地区物流车辆开工率较低，而油价上涨无疑将带来运输费用的提升，此举将会令物流企业损失部分客户，由此来看，对于物流企业来讲将是一大利空。”胡慧春如是说。

值得一提的是，相对宽松的资金流动性或继续对原油市场形成有力的支撑。“目前美联储以及欧元区的货币政策将对未来国际油价的走势起到主导性作用，预计下一计价周期内，原油延续震荡上涨将是大概率事件。”胡慧春如是说