A股3天市值蒸发4.31万亿 近日每个股民亏2万

“大前天奥迪，前天奥拓，昨天奥妙，今天奥利奥”；“上午看K线图，下午看心电图”……对于连续3天的A股暴跌，网上各种新段子云集。而这3天暴跌，沪指已跌去了8.22%，创下2013年6月以来最大的3天跌幅，A股总市值蒸发了4.31万亿元。不考虑一人多户情况，仅以目前A股的2.04亿账户粗略计算，相当于股民人均亏了2.11万元。

从去年11月底启动的这波加速上升行情来看，像这样连续3天暴跌的情形十分罕见。市场何时才能迎来反弹呢？分析人士认为，整个市场牛市大格局没有改变，但从流动性、市场估值水平、新股发行、两融政策收紧等因素判断，市场的调整短期还将继续。

近日每个股民亏2万

历经了周二周三的大幅杀跌后，昨日大盘的报复性反弹不但没有出现，反而继续杀跌，盘中沪指跌幅一度达到2.83%。收盘时，沪指报4112.21点，大跌2.77%；深成指报14114.73点，跌0.15%；创业板指报2806.05点，跌1.42%。

昨日沪指跌宕起伏，与证监会昨日上午发布的一则“罗生门”澄清公告有一定关系。周三傍晚，网传证监会主席助理张育军关于控制两融风险的最新讲话，市场神经一片紧绷。昨日上午，证监会官方微博发布消息称，5月6日网传“证监会主席助理张育军在上海会议上要求严控两融”为虚假消息，引发沪市一度跌幅收窄。但蹊跷的是，该微博发布不久之后就被删除，沪指随后又开始下探。截至记者发稿时，证监会微博上再无进一步发布相关澄清的消息。

而连续3天的大跌，沪指跌去了8.22%，创下2013年6月以来最大的3天跌幅，A股总市值蒸发了4.31万亿元。不考虑一人多户情况，仅以目前A股的2.04亿账户粗略计算，相当于股民人均亏了2.11万元。

盘面显示，目前遭遇杀跌的个股主要还是集中在权重的“一带一路”等主题的中字股上，如葛洲坝、中国交建、中国建筑、中铁二局等3天累计跌幅均在20%以上。

昨日，有部分券商营业部的投顾向记者反映，在市场止跌不住的情况之下，这几天来开户的人数明显下降。“开户的人少了，办业务的人也少了。”白云区某券商营业部投顾小马对记者表示。

A股为何连续暴跌？

伴随着A股的大幅杀跌，市场上的利空消息也多了起来。据彭博新闻社消息，摩根士丹利近日将MSCI中国指数评级从“增持”下调至“持股观望”。这是摩根士丹利7年来第一次下调中国股市整体评级。它认为，由于股价飙涨、盈利能力降至2009年以来最疲弱水平，中国股市已变得昂贵了。

与此同时，市场也传出消息称，社保基金远期赎回300亿元股票基金。不过，据报道，社保基金并非单纯赎回基金，而是将超过200亿元市值的国有成分股转至社保账户，6月中旬再提取200亿元现金。该报道援引分析人士称，社保基金将持有的国有成分股置换给社保管理机构，相当于卖出部分股票。

广州证券策略分析师张广文昨日对记者表示：“社保基金出于养老资金等需要，赎回基金是很正常的，但赎回的额度对比整个社保基金上万亿元的证券资产规模，赎回量是很少的，对市场影响不大，不要太恐慌。”

张广文表示，近期市场的大跌，主要是有几方面因素引起的。一是目前市场上涨的逻辑是由流动性推动的，但从目前看，流动性宽松已到了一个瓶颈。如果没有更大流动性推动，指数肯定会回调。二是市场的调整跟两融的收紧有很大的关系。目前融资交易在达到1.8万亿元之后，已明显出现萎缩，其萎缩的背后跟管理层提示风险、券商下调股票担保折算率等有很大关系。第三，从资金流向上看，在指数上扬的情况下，场内的资金是呈现净流出的，3月和4月都是很明显。4月资金净流出是创出历史纪录的，其背后主要是主力资金在减仓。加上新股发行加快，一个月发两批，这对资金流入都造成影响。

英大证券首席经济学家李大霄（微博）昨日表示，市场调整跟市场到估值“地球顶”、新股发行量增加、两融政策等有关系。“目前市场的整体估值水平是很高的，大部分股票是贵的，市场已到估值‘地球顶’了。如以沪深300之外的2368家公司来计算，估值有79.25倍，这与沪深300的22倍对比的话，都已经涨到一个极限了。再如从股息率上看，沪深300外的股息率仅有0.39%，这个比沪深300的0.46%还要低。换句话说，目前九成以上的股票要200多年才能收回成本了。而从新股发行上看，供应增加了。加上券商现在没钱，在收杠杆等各种因素叠加之下，市场肯定要出现大调整。”

市场何时调整完毕？

3天大跌之后，股民最关心的是市场何时调整完毕？“从宏观经济上看，数据都很不理想，需要有一个验证的过程，寻底复苏的过程，需要一到两个季度。宏观经济真正转好，需要到下半年。综合上述这些因素，指数是需要消化的。当然从长远看，当前是牛市的一个短线调整，长期的牛市基调依然没有改，但这个得放到未来3到5年去看。现在这个市场要经过宽幅振荡，到下半年才有可能开始转好。如果短期看，二季度将以调整为主。特别是下周期指交割，指数波动会比较大。”张广文这样表示。

李大霄认为，从长期上看，市场已经牛了3年了，大部分股票调整才刚刚开始，短期内投资者还是要控制风险。“市场何时真正调整完毕，要看目前市场上值得投资的小部分股票调整出价值，整个市场的杠杆收缩到一定程度，券商基本上没钱可以借了，A股上市公司的业绩出现上扬，绝大部分股票风险得到一定程度释放等。另外，还要政策呵护，如果市场调整过度，是否有一些新的救市政策出现等。”

张广文表示，按照目前这个市场走向，投资者最好是从防御角度选择股票。“目前‘一带一路’的个股风口已开始转向了，如果没有新的风口出现，预计很难再度大涨。未来投资者可以从一些价值低估的品种去挑选，如银行、有色金属、医药、工业+互联网等。再如国企改革，预计该板块接下来还有一些新的投资机会。”