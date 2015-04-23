港股半日升157点守2万8关 券商汽车股上扬

港股今早指高开178点，报28112，开市后最多升279点，高见28213点，再创逾七年高位，其后升幅收窄，一度退至28000点以下。恒指半日收报28091点，升157点或0.6%。国指报14721点，升52点或0.4%。半日成交1079亿元。

恒生指数(28084.922, 151.07, 0.54%)即月期货报28138点，升331点，高水46点。

汇丰中国制造业PMI初值跌至49.2，为一年低位，差过市场预期。内地股市一度回吐，内地股市反复向上，上证综指半日收报4407点，涨9点或0.2%。南向的港股通额度用去32.34亿元人民币(30.8%)；北向买A股沪股通出现沽出金额高于买入金额，半日余额131.44亿元人民币，较每日限额130亿元人民币，高出1.44亿元人民币，升幅最大港股通股份为香港中旅(3.6, 0.35, 10.77%, 实时行情)(00308)，半日升11.1%。

中国旺旺(8.85, 0.37, 4.36%, 实时行情)(00151)升4.4%，为蓝筹最强，招商局跟随其后，升3.3%。首季业绩逊预期，金沙(01928)挫2.1%，是蓝筹中最弱，平保(02318)跌1.3%则跟随其后。

焦点板块

券商股：今早继续发力，专注本地业务的券商股升势较明显，华富国际(1.2, 0.24,25.00%, 实时行情)(00952)升25%；时富投资(1.36, 0.24, 21.43%, 实时行情)(01049)升21.4%；新华汇富(00188)升3.6%。

内房股：今早继续造好，中海外(00688)升2.6%；华润置地(26.05, 0.45, 1.76%, 实时行情)(01109)升2.2%；融创中国(9.68, 0.40, 4.31%, 实时行情)(01918)升4.5%；恒大(03333)升3.4%。

汽车股：板块有追捧，长汽(02333)半日升8.8%；比亚迪(48.7, 3.35, 7.39%, 实时行情)(01211)升6.8%；吉利(00175)升5.9%。

焦点股份

港交所(00388)：今早表现突出，开市后已突破300元关口，曾高见305.6元，升3.8%，半日升2.8%，收报302.6元。