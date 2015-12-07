2016年经济将呈现逐步企稳小幅回升态势

国家信息中心宏观经济形势课题组7日在中国证券报独家发布报告表示，2016年我国经济增长将呈现逐步企稳态势，初步预计，2016年我国国内生产总值(GDP)将增长6.5%以上，居民消费价格指数将上涨1.5%左右。

报告认为，2016年，我国经济运行中周期性因素和结构性矛盾都仍然比较突出，部分行业去产能减亏损、部分企业去库存增投资、部分金融机构和上市企业去杠杆控风险等方面的任务依然十分艰巨，防范经济继续下行和保持社会稳定可能面临不亚于2015年的严峻困难。同时，世界经济贸易以及投资走势不确定、经济复苏不稳定、经济因素与非经济因素相互交织等外部环境，也都会对我国经济发展产生重大不利影响。

但是，由于我国在总体上仍然处于一个发展的战略机遇期，发展的韧性、空间、动力在客观上仍然具有支撑经济增长实现中高速的基本潜力和条件。再加上十八大确定的全面深化改革各项举措逐步落地生效，必将有力地、明显地释放经济内在增长动力和激发市场主体的活力。预计我国经济增长将呈现逐步企稳、小幅回升态势。

报告建议把2016年的经济增长预期目标确定为6.5%以上，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右，城镇新增就业1000万人。这样的目标确定能较好地处理调结构和稳增长的关系，较好地协调经济增长、就业、物价的关系，较好地处理发展、改革与稳定的关系。此外，报告还建议2016年经济工作总思路应重点关注以下方面：坚持加大改革创新力度促进新旧动能转化，坚持统筹稳增长与防风险并确保民生改善，坚持区域城乡协调发展挖掘三大战略差异化发展潜力，坚持提升对外开放水平积极参与国际市场竞争及国际环境治理。