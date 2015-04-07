A股纳入MSCI再冲刺 增量资金或达万亿

沪港通之后，对于A股国际化利好的最大猜想或许就是能否顺利加入MSCI新兴市场指数。随着MSCI明晟公司展开A股纳入全球指数第二轮征求意见，成行似乎为期不远了。

MSCI对A股的第一轮征求意见为2014年，不过当时A股并未审核通过被纳入全球指数。目前，MSCI已展开对A股的第二轮征意，也就意味着大概在今年6月份就可以知道最终的审核结果。分析人士称，MSCI所服务的对象主要为海外机构投资者，目前来看，这些机构对A股的兴趣比较大，今年A股被纳入全球指数的概率较大。

某管理多只指数基金的基金经理在接受《第一财经日报》采访时则称，按照惯例，每年4月MSCI都会对其客户展开征求意见程序，因此这事件并不能代表什么。

上述基金经理称，MSCI公司的主要客户为海外客户，如iShare等公司。一般情况下，并不会对国内公司采取征求意见措施。而A股加入MSCI新兴市场指数算是一件大事，会对整个市场资金配置产生影响，尤其是对其重要客户。2014年就是因为部分海外投资者对于A股的开放程度持疑而导致A股纳入MSCI新兴市场指数的进程被迫搁置。

早在2014年年初，MSCI发布公告称，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

从实际意义来说，A股纳入MSCI指数意义重大。

首先，按照MSCI数据测算，如果A股加入MSCI主流体系之后，最被影响到的就是MSCI新兴市场指数、MSCI亚太指数和MSCI全球指数。这三个指数目前有大约3.4万亿美元资金。依此估算，如果把A股按照5%的比例纳入指数，所造成的流动性和需求可能高达120亿美元。但是如果整个A股完全加入MSCI指数体系，这个数目就要乘20倍，达到2400亿美元，折合人民币逾万亿元，巨量资金的引入将会对A股流动性造成极大的补充。

其次，从目前A股投资者结构来看，散户群体占比较大，这是与外界成熟市场之间最大的差别。瑞银数据显示，过去5年，散户投资者占到A股成交量的80%左右，而今年这一比例达到90%。截至3月19日，散户净买入4700亿人民币股票，而机构投资者仅780亿人民币，前者是后者6倍。而在美股市场中，机构投资者则是最主要的中坚力量。根据此前的统计数据，美国三大证券交易所每天的交易活动中，个体散户日均成交量仅占总体成交的11%。

某海外基金经理此前在接受记者采访时称，散户与机构投资者的比例往往决定了股市的投机性的高低，散户过多其实并不利于上市公司的有效管理，同时散户占比较多也更容易导致股市上下波动性加大。